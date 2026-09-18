Ο ΟΗΕ καταγράφει πάνω από 1.000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας στην Ουκρανία

Περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ύπατου αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συντριπτική πλειονότητα, εννέα στα δέκα περιστατικά, αποδίδεται στη ρωσική πλευρά, ενώ τα θύματα καλύπτουν ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, από 4 έως 82 ετών.

Εκτεταμένη καταγραφή περιστατικών βίας

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει καταγράψει συνολικά 1.004 περιπτώσεις σεξουαλικών βιαιοτήτων από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημερομηνία έναρξης της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, έως τα τέλη Ιουλίου. Η καταγραφή αυτή βασίζεται σε μια νέα έκθεση, η οποία προέκυψε από εμπιστευτικές συνεντεύξεις με εκατοντάδες θύματα βιαιοτήτων που διαπράχθηκαν και από τις δύο πλευρές, καθώς και από δικαστικά έγγραφα και επίσημα στοιχεία.

Η Ντανιέλ Μπελ, επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, τόνισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι ο αριθμός αυτός «αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας». Οι ερευνητές κατάφεραν να συνομιλήσουν με περίπου το 10% των κρατουμένων που απελευθερώθηκαν από τα δύο στρατόπεδα, ενώ δεν είχαν πρόσβαση στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η ευθύνη και οι δράστες

Από το σύνολο των καταγεγραμμένων περιπτώσεων σεξουαλικής βίας, το 89% αποδόθηκε στη ρωσική πλευρά. Οι δράστες περιλαμβάνουν κυρίως μέλη των ενόπλων δυνάμεων, της σωφρονιστικής διοίκησης και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας. Το υπόλοιπο 11% των περιστατικών αποδόθηκε σε Ουκρανούς.

Η Ύπατη Αρμοστεία προειδοποιεί ότι αυτές οι βιαιότητες «εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστηρίων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη» της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τη συστηματική φύση αυτών των πράξεων στο πλαίσιο του πολέμου.

Μορφές βίας και προφίλ θυμάτων

Οι βιαιότητες που διαπράχθηκαν περιλαμβάνουν μια σειρά από φρικτές πράξεις. Συγκεκριμένα, η Ύπατη Αρμοστεία αναφέρει ομαδικούς βιασμούς, ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων, ηλεκτροσόκ και χτυπήματα στα γεννητικά όργανα, καθώς και άλλες εξευτελιστικές, σεξουαλικού χαρακτήρα, πράξεις. Αυτές οι μορφές βίας καταδεικνύουν τη σοβαρότητα και τη σκληρότητα των εγκλημάτων που έχουν καταγραφεί.

Η πλειονότητα των θυμάτων αυτών των βιαιοτήτων είναι άνδρες, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν κυρίως σε κέντρα κράτησης. Ωστόσο, θύματα υπήρξαν επίσης γυναίκες και παιδιά, ιδιαίτερα στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Η νεότερη επιζήσασα βιασμού που καταγράφηκε ήταν ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, ενώ η πλέον ηλικιωμένη ήταν μια γυναίγα 82 ετών. Και στις δύο αυτές ακραίες περιπτώσεις, οι πράξεις διαπράχθηκαν από τις ρωσικές αρχές.

Η ανησυχία του ύπατου αρμοστή

Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση. Σε ανακοίνωσή του, δήλωσε: «Ανησυχώ βαθιά από τη συχνότητα αυτών των αποτρόπαιων πράξεων και φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν… στο πλαίσιο της αδιάκοπης βίας που βλέπουμε κάθε μέρα στην Ουκρανία».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ένταση της βίας και την ανησυχία για τη συνεχιζόμενη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, επηρεάζοντας βαθιά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Reader