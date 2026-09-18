Ο Μακρόν ζητά επιτάχυνση στην αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη και προειδοποιεί για υβριδικές απειλές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πρόσφατα ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειές της σχετικά με την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι τα «ιστορικά» υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων οφείλονται «εξ ολοκλήρου στους πολέμους» και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση της ρωσικής υβριδικής απειλής προς τους Ευρωπαίους και τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενέργεια και αποθήκευση φυσικού αερίου

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η γαλλική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την εξασφάλιση προμηθειών ντίζελ και φυσικού αερίου. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Γαλλία βρίσκεται «στο αναμενόμενο κατάλληλο επίπεδο αποθήκευσης και θα διασφαλίσει ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες αυτόν τον χειμώνα».

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι η καταστροφή των ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία και την Ουκρανία, ως συνέπεια του ρωσικού επιθετικού πολέμου, έχει οδηγήσει σε έκρηξη των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως. Προέβλεψε επίσης ότι η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, λίγο μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, ο πρόεδρος Μακρόν αναφέρθηκε και στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ότι η Γαλλία «κάνει τα πάντα για να διευκολύνει την ειρηνική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ».

Σημείωσε ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά οι συζητήσεις αποδεικνύονται δύσκολες. Ο πρόεδρος Μακρόν τόνισε επίσης ότι η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα επιτρέψουν την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

Προστασία πολιτών και δημόσια οικονομικά

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία έχει προστατεύσει τους πολίτες «πολύ περισσότερο από ό,τι αλλού στην Ευρώπη». Αυτή η δήλωση αφορούσε τόσο την κρίση του Covid όσο και τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Ωστόσο, σημείωσε ταυτόχρονα ότι «σήμερα, έχουμε και ευθύνη όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο ουκρανικό ζήτημα, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «η ασφάλειά μας σήμερα και αύριο διακυβεύεται στην Ουκρανία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Γαλλία στις εξελίξεις στην ανατολική Ευρώπη για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Εντατικοποίηση υβριδικών απειλών

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Παράλληλα, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει «υβριδικά χτυπήματα» εναντίον των συμμάχων της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σε μια στιγμή επαγρύπνησης». Όσον αφορά το ζήτημα της «αντίδρασης», ανέφερε ότι «η ίδια η φύση της αποτροπής είναι να αποφεύγουμε να αποκαλύπτουμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Και νομίζω ότι θα ήταν λάθος για τη Ρωσία να συνεχίσει να ενεργεί προς τους Ευρωπαίους με αυτόν τον τρόπο».

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η ρωσική υβριδική απειλή για τους Ευρωπαίους και τη Γαλλία, έχει ενταθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να καταρτίσει ένα σχέδιο, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Με πληροφορίες από: Topontiki