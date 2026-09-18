Η Ιαπωνία ξεπέρασε τους 100.000 αιωνόβιους κατοίκους για πρώτη φορά

Η Ιαπωνία κατέγραψε ένα πρωτοφανές επίτευγμα στον τομέα της μακροζωίας, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ο αριθμός των κατοίκων που έχουν συμπληρώσει ή υπερβεί το 100ό έτος της ηλικίας τους ξεπέρασε τις 100.000. Αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο αναδεικνύει την αυξανόμενη τάση μακροζωίας στον ιαπωνικό πληθυσμό, ένα φαινόμενο που παρατηρείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα επιστημονικά ευρήματα, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αιωνόβιων πολιτών είναι γυναίκες.

Το ιστορικό όριο των 100.000 αιωνόβιων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων ηλικίας 100 ετών και άνω έφτασε τους 107.677. Η καταγραφή αυτή πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελεί ένα κομβικό σημείο, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Ιαπωνία υπερβαίνει το όριο των 100.000 αιωνόβιων κατοίκων στην ιστορία της. Το γεγονός αυτό καθιστά την Ιαπωνία μία από τις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό αιωνόβιων παγκοσμίως, αντικατοπτρίζοντας τις επιτυχίες στον τομέα της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Η επίτευξη αυτού του αριθμού δεν είναι απλώς μια στατιστική καταγραφή, αλλά υπογραμμίζει τις βαθύτερες τάσεις μακροζωίας που επικρατούν στον ιαπωνικό πληθυσμό. Η χώρα, γνωστή για το υψηλό προσδόκιμο ζωής των πολιτών της, βλέπει πλέον έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων να φτάνουν σε πολύ προχωρημένη ηλικία, κάτι που έχει σημαντικές κοινωνικές και δημογραφικές προεκτάσεις.

Σημαντική αύξηση μέσα σε ένα έτος

Η αύξηση του αριθμού των αιωνόβιων κατοίκων στην Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και καταδεικνύει μια σαφή και ταχεία ανοδική τάση μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας αποκαλύπτουν ότι το 2025, οι αιωνόβιοι στην Ιαπωνία ανέρχονταν σε 99.763 κατοίκους. Συγκριτικά, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στους 107.677 τον Σεπτέμβριο του 2026, γεγονός που μεταφράζεται σε μια αύξηση σχεδόν 8.000 ατόμων μέσα σε ένα μόλις έτος.

Αυτή η διαφορά, από τους 99.763 αιωνόβιους του 2025 στους 107.677 του 2026, αποτελεί μια πολύ σημαντική αύξηση και επιβεβαιώνει την τάση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των παραγόντων που συμβάλλουν στη μακροζωία των Ιαπώνων πολιτών, όπως η διατροφή, ο τρόπος ζωής και το σύστημα υγείας.

Οι γυναίκες στην πλειονότητα των αιωνόβιων

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από τα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τους αιωνόβιους της Ιαπωνίας είναι η συντριπτική επικράτηση των γυναικών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει το 100ό έτος της ηλικίας τους στη χώρα είναι γυναίκες, μια παρατήρηση που συνάδει με γενικότερες δημογραφικές τάσεις που έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα στοιχεία που παρέχονται από το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας επιβεβαιώνουν αυτή την κυριαρχία των γυναικών μεταξύ των αιωνόβιων πολιτών. Η συγκεκριμένη αναφορά αναδεικνύει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της μακροζωίας στην Ιαπωνία, όπου οι γυναίκες όχι μόνο φτάνουν σε πολύ προχωρημένες ηλικίες, αλλά αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία όσων ξεπερνούν τον αιώνα ζωής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta