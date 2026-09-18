Ένταση και χάος στη Θέουτα κατά τη μεταφορά χιλιάδων μεταναστών σε νέο καταυλισμό

Σε σκηνικό έντασης και χάους πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας στη Θέουτα. Στόχος της επιχείρησης ήταν η μεταφορά χιλιάδων μεταναστών που διέμεναν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς στις παραλίες του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, προς έναν νέο καταυλισμό με αντίσκηνα που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι. Η κίνηση αυτή προκάλεσε συνωστισμό και αναστάτωση, καθώς πολλοί προσπάθησαν να εξασφαλίσουν μια θέση στη νέα δομή.

Η επιχείρηση μεταφοράς και τα επεισόδια

Η μεταφορά των μεταναστών από τις παραλίες της Θέουτα ξεκίνησε περίπου στις 06:30 το πρωί, τοπική ώρα, δηλαδή στις 07:30 ώρα Ελλάδας. Οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν τους ανθρώπους που επί εβδομάδες παρέμεναν σε πρόχειρους χώρους και παραλίες, με σκοπό να τους μεταφέρουν στη νέα δομή. Ωστόσο, κατά την έναρξη της επιχείρησης, σημειώθηκαν έντονες αντιδράσεις και επεισόδια.

Η αστυνομία επενέβη για να συγκρατήσει πολλούς ανθρώπους που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μια από τις πρώτες θέσεις στον νέο καταυλισμό. Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση, καθώς και βίντεο από τοπικά μέσα, κατέγραψαν μεγάλα πλήθη να τρέχουν στους δρόμους προς τη δομή, με αρκετούς να φωνάζουν και να πανηγυρίζουν. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι χρειάστηκε να επέμβουν η Εθνική Αστυνομία και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών για να ελεγχθεί η κατάσταση, ενώ υπήρξαν και αναφορές για χρήση δακρυγόνων.

Ο νέος καταυλισμός και οι συνθήκες διαβίωσης

Ο νέος καταυλισμός, που έχει στηθεί προσωρινά στο λιμάνι της Θέουτα από την ισπανική κυβέρνηση, μπορεί να στεγάσει έως και 1.700 ανθρώπους σε αντίσκηνα. Σύμφωνα με πηγή στην αντιπροσωπεία της τοπικής κυβέρνησης, οι μετανάστες που θα φιλοξενηθούν εκεί θα έχουν πρόσβαση σε βασικές παροχές, όπως ντουζιέρες, είδη υγιεινής, τροφή και νέα κρεβάτια.

Παρόλα αυτά, ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονταν στις παραλίες υπερβαίνει τις δυνατότητες υποδοχής της νέας δομής. Σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλείται το dpa, 3.000 έως 4.000 μετανάστες παραμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς στις παραλίες, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος και την πίεση που δέχεται ο ισπανικός θύλακας.

Το ιστορικό της μεταναστευτικής πίεσης στη Θέουτα

Η κατάσταση στη Θέουτα έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα τέλη Ιουλίου, συγκεκριμένα στις 30 και 31 Ιουλίου, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, περίπου 70.000, εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η πλειονότητα αυτών των ανθρώπων επέστρεψε στο Μαρόκο τις ώρες που ακολούθησαν την άφιξή τους. Ωστόσο, χιλιάδες παρέμειναν στη Θέουτα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 13.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, με πολλούς να διαμένουν σε παραλίες και αυτοσχέδιους χώρους. Η παραμονή τους έχει οδηγήσει σε βίαια επεισόδια και σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος ζητάει την επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα.

Πολιτικές αντιδράσεις και δηλώσεις του πρωθυπουργού

Η μεταφορά των μεταναστών προχώρησε με απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν την έναρξη της επιχείρησης, δικαστήριο απέρριψε αίτημα ενός συνδικάτου αστυνομικών να εμποδιστεί η μετακίνηση των μεταναστών στα αντίσκηνα του λιμανιού.

Οι χειρισμοί της ισπανικής κυβέρνησης έχουν προκαλέσει έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ. Ο ίδιος, σε τηλεοπτική εμφάνισή του στις 14 Σεπτεμβρίου, παραδέχθηκε ότι οι αρχές κατακλύστηκαν από τον αριθμό των μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με αριθμό αφίξεων στον οποίο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Έθεσε ως στόχο να έχει τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο μέχρι το τέλος του έτους, ζητώντας υπομονή από τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis