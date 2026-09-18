Το γιγαντιαίο σιδηροδρομικό έργο κάτω από τις Άλπεις ενώνει Αυστρία και Ιταλία

Ένα από τα σημαντικότερα σιδηροδρομικά έργα της Ευρώπης, η σήραγγα βάσης του Μπρένερ, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, προχωρώντας με ταχύ ρυθμό κάτω από τις Άλπεις. Το έργο αυτό θα συνδέσει το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας με το Φόρτετσα της Ιταλίας, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο. Η έναρξη λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2032, με τη διάνοιξη να έχει φτάσει περίπου το 96% της συνολικής της έκτασης.

Ορόσημα στην πρόοδο του έργου

Η πρόοδος του έργου της σήραγγας βάσης του Μπρένερ έχει σημαδευτεί από δύο σημαντικά ορόσημα τους τελευταίους μήνες. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη καταγράφηκε στις 25 Αυγούστου 2026, όταν το ειδικό μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων, με την ονομασία «Wilma», έφτασε επιτυχώς στον προορισμό του. Αυτό το γεγονός σηματοδότησε την ολοκλήρωση της διάνοιξης της δυτικής κύριας σήραγγας σε όλο το μήκος της.

Η δυτική κύρια σήραγγα εκτείνεται σε περίπου 55 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το φαράγγι Sill, κοντά στο Ίνσμπρουκ, και καταλήγοντας στο Φόρτετσα του Νότιου Τιρόλου. Η εταιρεία BBT SE, που είναι υπεύθυνη για το έργο, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση αυτή ως την πρώτη φορά που μία από τις κύριες σιδηροδρομικές σήραγγες του έργου έχει διανοιχθεί σε όλο της το μήκος.

Η σύνδεση Αυστρίας και Ιταλίας

Πριν από την ολοκλήρωση της δυτικής σήραγγας, στις 28 Ιουλίου, είχε προηγηθεί ένα ακόμη κρίσιμο στάδιο για το έργο. Οι εργασίες διάνοιξης έφτασαν στα σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας, επιτρέποντας τη σύνδεση των δύο κύριων σηράγγων, της ανατολικής και της δυτικής, κάτω από το πέρασμα του Μπρένερ. Η διάνοιξη αυτή πραγματοποιήθηκε σε βάθος περίπου 1.400 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Αυτό το επίτευγμα δημιούργησε για πρώτη φορά μια συνεχή υπόγεια διαδρομή που ενώνει τις δύο χώρες μέσα στις κύριες σήραγγες του έργου. Η σύνδεση αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την υλοποίηση του οράματος της μεγαλύτερης υπόγειας σιδηροδρομικής σύνδεσης παγκοσμίως, όπως την περιγράφει η ÖBB.

Το εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων

Το συνολικό σύστημα της σήραγγας βάσης του Μπρένερ δεν περιορίζεται μόνο στις κύριες γραμμές, αλλά περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων που φτάνει τα περίπου 230 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η BBT SE, περίπου 221 χιλιόμετρα αυτών των σηράγγων έχουν ήδη διανοιχθεί. Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την προχωρημένη κατάσταση της φάσης των εκσκαφών.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα 221 χιλιόμετρα που έχουν διανοιχθεί αφορούν το μήκος των σηράγγων εντός του ευρύτερου συστήματος του έργου και όχι το μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής που είναι ήδη έτοιμη για τη διέλευση τρένων. Μετά τη φάση της διάνοιξης, ακολουθούν εκτεταμένες εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης της απαραίτητης σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και των συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτροδότησης και σηματοδότησης, τα οποία είναι όλα απαραίτητα για την έναρξη της λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και δομή

Η σήραγγα βάσης του Μπρένερ έχει συνολικό μήκος 64 χιλιομέτρων, όταν συνυπολογίζεται και η υφιστάμενη σιδηροδρομική παράκαμψη του Ίνσμπρουκ. Το τμήμα της σήραγγας που εκτείνεται μεταξύ των πυλών Tulfes και Fortezza έχει μήκος περίπου 64 χιλιομέτρων, ενώ το συγκεκριμένο τμήμα από το Ίνσμπρουκ έως το Φόρτετσα είναι περίπου 55 χιλιόμετρα.

Το έργο περιλαμβάνει δύο κύριες σιδηροδρομικές σήραγγες, μία για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με εγκάρσιες συνδέσεις για λόγους ασφαλείας και λειτουργικότητας. Επιπλέον, υπάρχει και μια σήραγγα εξερεύνησης, η οποία είναι τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο κύριες σήραγγες και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής για διάφορους υποστηρικτικούς σκοπούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta