Γερμανία: Η κλεψύδρα αδειάζει για τον καγκελάριο Μερτς εν μέσω πολιτικής κρίσης

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, αντιμετωπίζει μια ιδιαιτέρως κρίσιμη περίοδο, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα εντείνουν τις πιέσεις προς την ηγεσία του. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Μερτς βρίσκεται ενώπιον δύο ακόμη σημαντικών αναμετρήσεων αυτό το Σαββατοκύριακο. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο το σενάριο μιας εσωτερικής αλλαγής καγκελαρίου, γνωστό ως «Kanzlertausch».

Κρίσιμες εκλογές και εκλογικό ναυάγιο

Ο Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων πολιτικών ζυμώσεων, καθώς η θέση του εμφανίζεται επισφαλής. Το εκλογικό ναυάγιο που υπέστησαν οι Χριστιανοδημοκράτες στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα. Σε αυτές τις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές, το κόμμα του Μερτς έχασε περισσότερο από το μισό της εκλογικής του δύναμης.

Η πίεση αυξάνεται ενόψει δύο ακόμη κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι κάλπες θα στηθούν στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, όπου οι Χριστιανοδημοκράτες κινδυνεύουν να υποστούν νέες οδυνηρές ήττες. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν το σενάριο μιας αλλαγής καγκελαρίου εκ των έσω, με στόχο την ανάσχεση της ταχύτατης πτώσης της δημοτικότητας του κόμματος και της κυβέρνησης.

Η κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας και η άνοδος της ακροδεξιάς

Δεκαέξι μήνες αφότου ανήλθε στην εξουσία, οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τον Φρίντριχ Μερτς έχουν διαψευσθεί παταγωδώς. Ο Μερτς είχε αναδειχθεί καγκελάριος υποσχόμενος ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, με στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας και την επιστροφή της Γερμανίας σε ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η αποδοχή του σε εθνικό επίπεδο συνεχίζει τον κατήφορο, κατακρημνιζόμενη αυτή την εβδομάδα στο 14%. Παράλληλα, η συντηρητική παράταξη του CDU έχει υποχωρήσει στο πρωτοφανές χαμηλό του 18%. Στην ίδια δημοσκόπηση, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται με 29%. Το AfD κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, πλησιάζοντας στην εξασφάλιση απόλυτης πλειοψηφίας.

Η Γερμανία ως πυλώνας αστάθειας στην Ευρώπη

Η Γερμανία, η οποία άλλοτε αποτελούσε κραταιά δύναμη στην Ευρώπη και προπύργιο πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας για δεκαέξι χρόνια επί διακυβέρνησης Άνγκελα Μέρκελ, εξελίσσεται πλέον σε πυλώνα αστάθειας για ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπλοκ. Η αύξηση της δυναμικής της ακροδεξιάς στη χώρα παρακολουθείται με ανησυχία από τους Ευρωπαίους και τους διεθνείς συμμάχους.

Στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, μιλούν πλέον ανοιχτά για την ανάγκη αλλαγής καγκελαρίου. Εάν ο Μερτς καταρρεύσει, αυτό θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη διαδοχική και γρήγορη αλλαγή στην ηγεσία της χώρας, καθώς η κυβερνητική συμμαχία του προκατόχου του, Όλαφ Σολτς, είχε καταρρεύσει τον Νοέμβριο του 2024.

Ακύρωση ταξιδιού στον ΟΗΕ και κρίσιμη συνεδρίαση

Το μέγεθος της εσωτερικής πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο καγκελάριος αναδείχθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο μέσω της απόφασής του να ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Ένας υψηλόβαθμος Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι «η παρουσία του είναι απαραίτητη στο Βερολίνο», καθώς ο καγκελάριος μάχεται για την πολιτική του επιβίωση.

Στο πλαίσιο αυτής της κρίσης, ο Φρίντριχ Μερτς έχει συγκαλέσει μια κρίσιμη συνεδρίαση της ηγεσίας του κόμματός του. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 17:00. Η χρονική στιγμή της συνεδρίασης συμπίπτει με τη δημοσιοποίηση των exit polls των κρατιδιακών εκλογών, η οποία αναμένεται στις 18:00 της ίδιας ημέρας.

Τα πέντε σενάρια για το μέλλον του καγκελαρίου

Εν μέσω αυτών των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, το Politico παρουσιάζει πέντε πιθανά σενάρια για το μέλλον του Φρίντριχ Μερτς και την πολιτική κατάσταση στη Γερμανία. Τα σενάρια αυτά αξιολογούν τις πιθανότητες πραγματοποίησης του καθενός, καθώς η πολιτική κλεψύδρα αδειάζει για τον νυν καγκελάριο.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας να βρίσκεται σε αναβρασμό και τις αποφάσεις των επόμενων ημερών να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis