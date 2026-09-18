Η επίθεση στην αεροπορική βάση του Ταΐφ: Ιταλικό Eurofighter επλήγη στη Σαουδική Αραβία

Ένα ιταλικό αεριωθούμενο τύπου Eurofighter επλήγη ύστερα από επίθεση που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026, σε αεροπορική βάση της Σαουδικής Αραβίας. Την είδηση γνωστοποίησε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του ιταλικού στρατιωτικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός αεροσκάφους F-2000, χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω ζημιές σε υποδομές ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται από την ιταλική αποστολή.

Η επίθεση στην αεροπορική βάση του Ταΐφ

Η επίθεση στην αεροπορική βάση του Ταΐφ, στη Σαουδική Αραβία, πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου 2026. Το περιστατικό περιελάμβανε μια σειρά επιθέσεων που στόχευσαν τη στρατιωτική εγκατάσταση, όπου είναι ανεπτυγμένο ιταλικό στρατιωτικό προσωπικό στο πλαίσιο της αποστολής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, ένα ιταλικό αεριωθούμενο Eurofighter δέχθηκε πλήγμα. Η βάση φιλοξενεί ιταλικό στρατιωτικό προσωπικό και μέσα, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και την ασφάλεια των επιχειρήσεών τους στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Ιταλού υπουργού Άμυνας

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, προέβη σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό. Ο κ. Κροζέτο δήλωσε ότι παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις της σειράς επιθέσεων κατά της αεροπορικής στρατιωτικής βάσης του Ταΐφ, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ της χώρας του.

Στην ανακοίνωσή του, ο υπουργός τόνισε ότι κανένα μέλος του ιταλικού στρατιωτικού προσωπικού που είναι ανεπτυγμένο στη βάση της Σαουδικής Αραβίας δεν ενεπλάκη άμεσα στις επιθέσεις με αποτέλεσμα τραυματισμό. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί βασικό στοιχείο των πληροφοριών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθησυχάζοντας σχετικά με την ασφάλεια των στρατιωτών.

Οι υλικές ζημιές και οι επιπτώσεις στα μέσα

Αναφορικά με τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση, ο Γκουίντο Κροζέτο επιβεβαίωσε την καταστροφή ενός αεροσκάφους. Συγκεκριμένα, ένα αεροσκάφος τύπου F-2000 επλήγη και καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην αεροπορική βάση της Σαουδικής Αραβίας.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι δεν καταγράφηκαν άλλες σημαντικές ζημιές σε μέσα και υποδομές που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της ιταλικής αποστολής, πέραν του αεροσκάφους που επλήγη.

Αίτημα για αναλυτική εκτίμηση και μέτρα ασφαλείας

Μετά το περιστατικό, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας ζήτησε άμεσα από τους στενότερους συνεργάτες του μια αναλυτική εκτίμηση των πιθανότερων εξελίξεων. Η εκτίμηση αυτή αφορά την κατάσταση στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επίθεση.

Επιπλέον, ο κ. Κροζέτο ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα ανάπτυξης νέων επιχειρησιακών δράσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν μελλοντικές απειλές. Βασική προτεραιότητα παραμένει η εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης ασφάλειας για τα μέλη της στρατιωτικής αποστολής της Ιταλίας στη Σαουδική Αραβία, διασφαλίζοντας την προστασία τους και την απρόσκοπτη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit