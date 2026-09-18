Ανοιχτή σύγκρουση στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό: Το παρασκήνιο, τα δύο μπλοκ και η ωρολογιακή βόμβα του χρέους

Μια ανοιχτή σύγκρουση έχει ξεσπάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον επταετή προϋπολογισμό της, ο οποίος ανέρχεται σε 2 τρισ. ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, πριν από την άτυπη προθεσμία στο τέλος του έτους, αναμένονται ιδιαίτερα σκληρές. Οι αντιθέσεις είναι έντονες, με τη Γερμανία και την Ισπανία να εκπροσωπούν τους δύο μεγάλους πόλους αυτής της διαμάχης.

Η διαμάχη για τον επταετή προϋπολογισμό

Ο επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικού ύψους 2 τρισ. ευρώ, έχει αναδειχθεί σε ένα νέο πεδίο διαμάχης εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ. Οι συζητήσεις για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με την άτυπη προθεσμία να έχει τεθεί για το τέλος του τρέχοντος έτους.

Εδώ και περίπου έναν χρόνο, από τότε που ο προϋπολογισμός τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχει διαπιστωθεί ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές απέχουν σημαντικά από την εύρεση ενός κοινού τόπου. Οι διαφωνίες φαίνεται μάλιστα να εντείνονται, καθώς οι κυβερνήσεις των κρατών μελών αντιμετωπίζουν αυξανόμενα εσωτερικά προβλήματα.

Οι δύο πόλοι της Ευρώπης

Οι αντιθέσεις αυτές αντικατοπτρίζονται στα άρθρα γνώμης που δημοσιεύτηκαν στο Politico από ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες, αναδεικνύοντας τους δύο κύριους πόλους εντός της ΕΕ. Η Γερμανία και η Ισπανία αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό, καθώς οι συνομιλίες εισέρχονται σε μια κρίσιμη φάση.

Συγκεκριμένα, στο Politico δημοσιεύτηκαν δύο βασικά άρθρα. Το ένα φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομίας της Ισπανίας, Κάρλος Κουέρπο. Το δεύτερο υπογράφεται από τους ηγέτες της Γερμανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας και της Φινλανδίας, υπογραμμίζοντας τη διαμόρφωση συγκεκριμένων μπλοκ κρατών μελών.

Η πρόταση της Ισπανίας και οι υποστηρικτές της

Ο Κάρλος Κουέρπο, υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, εκπροσωπεί ένα μπλοκ ευρωπαϊκών χωρών που ζητούν την προσθήκη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον κοινό ευρωπαϊκό κορβανά. Παράλληλα, προτείνεται η καθυστέρηση της αποπληρωμής του χρέους της μεταπανδημικής περιόδου.

Αυτή η καθυστέρηση θα είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση 11 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί για δαπάνες σε τομείς όπως η γεωργία, η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα. Η πρόταση του Ισπανού υπουργού υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας. Ο Κουέρπο δηλώνει ότι ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα πρέπει να καθοριστεί στο 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

Η θέση της Γαλλίας και οι εσωτερικές πιέσεις

Στο μεταξύ, η Γαλλία παραμένει εγκλωβισμένη στα δικά της εσωτερικά αδιέξοδα, γεγονός που την τοποθετεί σε κατάσταση «καταστολής» όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση μειοψηφίας της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ψήφιση του εθνικού προϋπολογισμού και των αναγκαίων μέτρων.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζεται εδώ και καιρό ως «κουτσή πάπια». Συνεχίζει να ασκεί τυπικά τα καθήκοντά του, ωστόσο η επιρροή του έχει μειωθεί σημαντικά, τόσο λόγω της χαμηλής αποδοχής που έχει όσο και επειδή η θητεία του πλησιάζει στο τέλος της, χωρίς να έχει δικαίωμα επανεκλογής.

Το χρονοδιάγραμμα και οι εκλογικές αναμετρήσεις

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται έντονες πιέσεις από την Κομισιόν για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό, προτού διεξαχθούν οι εκλογές στη Γαλλία. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα στην εξουσία να ανέλθει η ακροδεξιά, μια εξέλιξη που θα περιέπλεκε σε μεγάλο βαθμό τις ήδη δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Εκτός από τη Γαλλία, εκλογικές αναμετρήσεις αναμένεται να διεξαχθούν τον επόμενο χρόνο και σε άλλες σημαντικές χώρες της Ένωσης, όπως η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτό το εκλογικό καλεντάρι προσθέτει έναν επιπλέον παράγοντα πολυπλοκότητας στις εν εξελίξει συζητήσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis