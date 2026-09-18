Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Μαθητής άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο άτομα

Ένα νέο περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει τις Φιλιππίνες, καθώς ένας 16χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο στην πόλη Μπάνγκα του Νότιου Κοταμπάτο. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο συμμαθητών του, ηλικίας 14 έως 17 ετών, ενώ οκτώ άτομα τραυματίστηκαν. Ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τρεις. Το περιστατικό αυτό αποτελεί την τρίτη επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο της χώρας από τον Ιούνιο.

Τα τραγικά γεγονότα στην πόλη Μπάνγκα

Η τελευταία επίθεση με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σε ένα γυμνάσιο στην πόλη Μπάνγκα, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Νότιου Κοταμπάτο των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας 16χρονος μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου. Ο δήμαρχος των Φιλιππίνων δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ένας 16χρονος μαθητής.

Από την επίθεση, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά την πράξη του. Τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Επιπλέον, οκτώ άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε άμεσα την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε.

Η ανησυχία του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας των Φιλιππίνων εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη Μπάνγκα του Νότιου Κοταμπάτο. Το νέο αυτό επεισόδιο βίας έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας στους σχολικούς χώρους της χώρας.

Μέχρι πρότινος, οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία των Φιλιππίνων ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο. Ωστόχος, η πρόσφατη αύξηση τέτοιων περιστατικών έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές και την κοινωνία, καθιστώντας αναγκαία την επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τρίτη επίθεση σε λίγους μήνες

Το τωρινό περιστατικό στην πόλη Μπάνγκα είναι το τρίτο με πυροβολισμούς που σημειώνεται σε σχολείο των Φιλιππίνων από τον Ιούνιο. Αυτή η ανησυχητική συχνότητα των επιθέσεων έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές και την κοινή γνώμη, καθώς η χώρα βρίσκεται σε σοκ μετά τον θάνατο άλλων δύο ανηλίκων στην τελευταία επίθεση.

Η επανάληψη τέτοιων τραγικών συμβάντων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα υπογραμμίζει μια ανησυχητική τάση. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολικούς χώρους ήταν εξαιρετικά σπάνιες, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εξέλιξη ακόμη πιο ανησυχητική.

Προηγούμενα περιστατικά ένοπλης βίας

Πριν από το πρόσφατο συμβάν στο Μπάνγκα, είχαν προηγηθεί δύο ακόμη σοβαρά περιστατικά ένοπλης βίας σε σχολεία των Φιλιππίνων. Τον περασμένο μήνα, ένας μαθητής κατέγραψε τον εαυτό του σε ζωντανή μετάδοση να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν συμμαθητή του μέσα σε μια τάξη στην πόλη Ζαμποάνγκα. Μετά την πράξη του, ο δράστης αυτοκτόνησε.

Επιπλέον, τον Ιούνιο, σημειώθηκε μια επίθεση σε δημόσιο σχολείο στην Τακλομπάν. Σε αυτό το περιστατικό, δύο συμμαθητές άνοιξαν πυρ μέσα στους χώρους του σχολείου. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών μαθητών και τον τραυματισμό περίπου είκοσι άλλων. Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα βίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader