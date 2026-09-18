Η Nestlé αντιδρά στην μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων σε ρωσικό όμιλο

Ο πολυεθνικός κολοσσός τροφίμων Nestlé δημοσίευσε απάντηση σχετικά με τη μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων σε ρωσικό όμιλο εντός της Ρωσίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να διασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ρωσικό προεδρικό διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Πέμπτη, και αφορά και άλλες δυτικές επιχειρήσεις.

Το ρωσικό διάταγμα και οι εταιρείες

Σύμφωνα με διάταγμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, τα περιουσιακά στοιχεία της Nestlé στη Ρωσία μεταβιβάσθηκαν σε ρωσικό όμιλο. Το ίδιο διάταγμα αφορά και τη γαλλική αλυσίδα σούπερ-μάρκετ Auchan, καθώς και τον πρώην όμιλο Leroy Merlin, ο οποίος μετονομάσθηκε το 2024 σε Lemana Pro.

Το έγγραφο αυτό, που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του ιστότοπου των επίσημων νομικών εγγράφων, ορίζει ότι τα μερίδια αυτών των εταιρειών στη Ρωσία μεταβιβάζονται στη ρωσική εταιρεία «L.E.V. Management». Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τις δυτικές επιχειρήσεις που διατηρούν παρουσία στη ρωσική αγορά.

Η αντίδραση της Nestlé

Ο ελβετικός όμιλος Nestlé, σε μια σύντομη ανακοίνωσή του, ανέφερε πως «έλαβε γνώση του ρωσικού προεδρικού διατάγματος» σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία στη χώρα. Η εταιρεία δηλώνει ότι «αξιολογεί την κατάσταση και τις επιλογές» που διαθέτει, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή πραγματικότητα.

Επιπλέον, η Nestlé δεσμεύτηκε να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της και να διασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της». Η δέσμευση αυτή, όπως τονίστηκε, γίνεται προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών, με ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζομένους της εταιρείας στη Ρωσία.

Το ιστορικό των αποχωρήσεων δυτικών εταιρειών

Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Nestlé και άλλων εταιρειών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων που ξεκίνησαν μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Μετά την έναρξη της σύγκρουσης και την ανακοίνωση των πρώτων οικονομικών κυρώσεων από το Δυτικό μπλοκ, ένα μεγάλο μέρος πολυεθνικών εταιρειών ξεκίνησε να αποχωρεί από τη Ρωσία.

Πολυάριθμες επιχειρήσεις είτε έφυγαν οριστικά από τη ρωσική αγορά, είτε ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους εκεί, είτε προχώρησαν σε μεταβίβαση των δραστηριοτήτων τους σε ρωσικές εταιρείες. Η κίνηση αυτή του ρωσικού κράτους, με το προεδρικό διάταγμα, φαίνεται να επηρεάζει τις εναπομείνασες δυτικές επιχειρήσεις που διατηρούσαν παρουσία στη χώρα.

Ο οικονομικός αντίκτυπος για τη Nestlé

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ζαν-Φιλίπ Μπερτσί, αναλυτή στη Vontobel, η Ρωσία αντιπροσωπεύει πλέον ένα μικρότερο ποσοστό του συνολικού τζίρου της Nestlé. Συγκεκριμένα, η χώρα δεν αντιπροσωπεύει παρά λίγο περισσότερο από το 1% του τζίρου του πολυεθνικού κολοσσού των τροφίμων.

Ο αναλυτής ανέφερε ότι το 2021, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η Ρωσία αντιπροσώπευε το 2% του τζίρου της Nestlé. Αυτά τα στοιχεία βασίζονται στους τελευταίους αριθμούς που είχαν ανακοινωθεί από την εταιρεία, υποδεικνύοντας μια μείωση της οικονομικής σημασίας της ρωσικής αγοράς για τον ελβετικό όμιλο μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Reader