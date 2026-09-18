Γυναίκα μαχαίρωσε τον σύντροφό της στο Λονδίνο και άφησε τη σορό του για εννέα ημέρες

Μια 51χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 52χρονο σύντροφό της, Χένρικ Σλοτσάα, στο σπίτι τους στο νότιο Λονδίνο, αφού φέρεται να την απατούσε. Η Τζοάνα Τσιέρπκα, όπως είναι το όνομά της, άφησε τη σορό του στην κρεβατοκάμαρα για εννέα ημέρες μετά το φονικό. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ίδια επιχείρησε να κόψει τον λαιμό της και στη συνέχεια μίλησε στην αστυνομία.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη μερικώς αποσυντεθειμένη σορό του Χένρικ Σλοτσάα στην κρεβατοκάμαρα, δίπλα σε μια ξεραμένη λίμνη αίματος. Ο άτυχος άνδρας έφερε 14 διαφορετικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων κοψιμάτων και μαχαιριών στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια.

Ο εισαγγελέας, Ντάνι Ρόμπινσον, ανέφερε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν επίσης «ασυνήθιστα τραύματα στο πίσω μέρος και των δύο γονάτων, τα οποία ενδέχεται να αποτελούσαν προσπάθεια διαμελισμού». Η Τσιέρπκα, αφού επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Δεν θέλω να με βοηθήσουν. Ξέρετε τι συνέβη εδώ; Μου είπε ότι είμαι ένα άχρηστο κάθαρμα. Μου είπε ότι θα έπρεπε να αυτοκτονήσω».

Το ιστορικό της σχέσης και η φερόμενη απιστία

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η σχέση του ζευγαριού αντιμετώπιζε προβλήματα. Κάποιες εβδομάδες πριν από το έγκλημα, ο Χένρικ Σλοτσάα φλέρταρε με μια συνάδελφό του, την Έιμι Ο’Σόνεσι, η οποία είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην Citibank τον περασμένο Σεπτέμβριο και τον γνώρισε δύο μήνες αργότερα.

Ο Χένρικ και η Ο’Σόνεσι αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου και συναντήθηκαν για φαγητό «αρκετές φορές». Μάλιστα, ανήμερα των γενεθλίων της Τσιέρπκα, ο Σλοτσάα της είπε πως «είχε γνωρίσει κάποια άλλη στη δουλειά». Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι ο Χένρικ είχε εκφράσει στην Ο’Σόνεσι πως τα πράγματα στη σχέση του δεν πήγαιναν καλά και ότι του άρεσε.

Οι οικονομικές προτάσεις και τα ύποπτα μηνύματα

Η Ο’Σόνεσι, από την πλευρά της, είχε δηλώσει στον Χένρικ ότι η ζωή της ήταν ένα χάος και δεν ήθελε να περιπλέξει τα πράγματα ξεκινώντας μια σχέση, κάτι που εκείνος φέρεται να αποδέχτηκε. Παρόλα αυτά, συνέχισαν να συναντιούνται για φαγητό.

Τον Μάρτιο, ο Χένρικ Σλοτσάα σκέφτηκε να προσφέρει στην Τσιέρπκα 70.000 λίρες για να φύγει από το διαμέρισμα όπου έμεναν μαζί. Συνέχισε να ανταλλάσσει μηνύματα με τη δεσποινίδα Ο’Σόνεσι από την Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Κυριακή 8 Μαρτίου, και τα μηνύματα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι τις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι η Τσιέρπκα είχε ήδη σκοτώσει τον Χένρικ και έστελνε η ίδια μηνύματα από το κινητό του, προσποιούμενη ότι ήταν εκείνος.

Τα επαγγέλματα των εμπλεκομένων

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Χένρικ Σλοτσάα εργαζόταν ως τραπεζίτης στη Citibank, στο Canary Wharf του Λονδίνου. Η Τζοάνα Τσιέρπκα είχε εργαστεί στην British American Tobacco, αλλά είχε χάσει τη δουλειά της, γεγονός που, σύμφωνα με την εισαγγελία, την είχε επηρεάσει πολύ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr