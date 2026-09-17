Φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν ανησυχίες για το μέλλον του Κέντρου Κένεντι

Μια σειρά φωτογραφιών του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες τραβήχτηκαν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, έχουν προκαλέσει υποψίες και ανησυχίες σχετικά με το μέλλον του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι. Στις φωτογραφίες, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να εξετάζει ένα έγγραφο που φέρει λέξεις οι οποίες παραπέμπουν σε κατεδάφιση του ιστορικού κτιρίου. Το γεγονός αυτό έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου να το κλείσει για εργασίες επισκευής.

Οι επίμαχες φωτογραφίες και το περιεχόμενό τους

Οι φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από τον φωτορεπόρτερ Μπρένταν Σμιαλόφσκι για το AFP και το Getty, δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το παράθυρο του προεδρικού αεροσκάφους. Ο πρόεδρος επέστρεφε το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τη Βόρεια Καρολίνα στην αεροπορική βάση Άντριους του Μέριλαντ.

Ο Τραμπ, φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ, κρατά ένα φυλλάδιο. Στον τίτλο του φυλλαδίου διακρίνεται η φράση «Το Κέντρο Κένεντι Κατ…» (Kennedy Center Dem…). Σε άλλη φωτογραφία, είναι ορατά περισσότερα γράμματα της τρίτης λέξης, «Demolis…», τα οποία θα μπορούσαν να παραπέμπουν στην «κατεδάφιση».

Η απόφαση για το κλείσιμο του Κέντρου

Την ίδια ημέρα που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, συνεργεία οικοδομών άρχισαν να τοποθετούν μεταλλικούς φράχτες γύρω από το Κέντρο Κένεντι. Αυτή η ενέργεια ακολούθησε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου να το κλείσει για δύο χρόνια, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επισκευές. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν διοριστεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το κλείσιμο του Κέντρου για δύο χρόνια, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση φράχτη περιμετρικά του κτιρίου, έχει προκαλέσει ανησυχίες. Πολλά άτομα εκφράζουν φόβους ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν σκοπεύει απλώς να ανακαινίσει το κτίριο, αλλά ενδεχομένως να το κατεδαφίσει. Μια τέτοια ιδέα είχε προταθεί το καλοκαίρι από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Δικαστική διαμάχη και δηλώσεις του προέδρου

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαμάχη, η οποία αφορά την προσπάθεια να προστεθεί το όνομα του Τραμπ στην ονομασία του πολιτιστικού ιδρύματος. Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζόις Μπίτι έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με στόχο να παραμείνει ανοιχτό το Κέντρο και να μην αλλάξει η ονομασία του.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη γερουσιαστή Μπίτι υπέβαλαν τη φωτογραφία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, ενημερώνοντας παράλληλα για σχόλια που έκανε ο Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος δήλωσε: «Νομίζω ότι η διακυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε ασφαλώς να τιμηθεί. Επειδή ειλικρινά, αν δεν το κάνουμε αυτό, (το Κέντρο) θα κλείσει, θα καταλήξει να κατεδαφιστεί».

Περιστατικό με ανυψωτικό μηχάνημα και ανησυχίες

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν, ένα ανυψωτικό μηχάνημα εθεάθη «να πέφτει πάνω και να χτυπάει τους κίονες του κτιρίου αρκετές φορές». Αυτό το περιστατικό, σε συνδυασμό με το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του Κέντρου και την τοποθέτηση φράχτη, έχει εντείνει τις ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις πίσω από τις εργασίες.

Η υπόθεση εξετάζεται από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, με δικαστή τον Κρίστοφερ Κούπερ. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις, μαζί με την πρόταση του υπουργείου Δικαιοσύνης το καλοκαίρι για ενδεχόμενη κατεδάφιση, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για το μέλλον του Κέντρου Κένεντι.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit