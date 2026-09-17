Διαμαρτυρίες ξεσπούν παγκοσμίως λόγω του αυξανόμενου κόστους των καυσίμων

Διαμαρτυρίες σχετικά με την αύξηση των τιμών των καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας έχουν ξεσπάσει πρόσφατα σε αρκετές ηπείρους. Η κατάσταση αυτή προκαλείται από περιφερειακές συγκρούσεις που ωθούν προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ένα σοκ στην αντλία μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια ευρύτερη κρίση κόστους ζωής, καθώς το ακριβότερο ντίζελ και βενζίνη επηρεάζουν πολλαπλούς τομείς.

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και οι αιτίες της ανόδου

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η άνοδος οφείλεται σε νέες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πετρελαιοφόρα στον Κόλπο.

Παράλληλα, οι ανανεωμένες μάχες στην Υεμένη έχουν προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με τη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των τιμών.

Ευρύτερες επιπτώσεις στο κόστος ζωής

Ο αντίκτυπος του αυξημένου κόστους των καυσίμων γίνεται αισθητός πολύ πέρα από το κόστος ανεφοδιασμού ενός αυτοκινήτου. Το ακριβότερο ντίζελ και η βενζίνη τροφοδοτούν τις μεταφορές, τις παραδόσεις τροφίμων, τη μεταποίηση και τις κατασκευές.

Επιπλέον, επηρεάζουν τη γεωργία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοκ στην αντλία μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια ευρύτερη κρίση κόστους ζωής για τους πολίτες.

Η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει προκαλέσει προειδοποιήσεις για τα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά που εξαρτώνται από το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυξήσεις τιμών έως και 40% αυτόν τον χειμώνα.

Διαδηλώσεις στη Συρία μετά τις αυξήσεις τιμών

Η απότοπη αύξηση των τιμών των καυσίμων το Σαββατοκύριακο πυροδότησε διαμαρτυρίες σε όλη τη Συρία. Αυτές οι διαδηλώσεις σηματοδοτούν τις μεγαλύτερες που έχει δει η χώρα από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από δύο χρόνια.

Η κυβέρνηση αύξησε προσωρινά την τιμή ενός λίτρου ντίζελ στις 175 συριακές λίρες, που αντιστοιχεί σε 1,43 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 40%. Παράλληλα, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25%, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA. Το Υπουργείο Ενέργειας απέδωσε τις αυξήσεις στην παγκόσμια άνοδο των τιμών των καυσίμων και στη συνεχιζόμενη συντήρηση του διυλιστηρίου Baniyas, του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας, η οποία έχει αυξήσει την εξάρτηση της Συρίας από τις εισαγωγές.

Η σημασία του ντίζελ και οι αντιδράσεις των διαδηλωτών

Το ντίζελ είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη Συρία, καθώς χρησιμοποιείται για πολύ περισσότερα από τις μεταφορές. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστώντας την αύξηση της τιμής του ιδιαίτερα αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι περισσότερες διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, ωστόσο την Κυριακή οι διαδηλωτές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Χασακά και την Ντέιρ Εζόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED, έκαψαν ελαστικά και σταμάτησαν βυτιοφόρα που μετέφεραν πετρέλαιο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki