Κομισιόν: αυστηροί περιορισμοί στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – απαγόρευση για παιδιά κάτω των 13 ετών

Κομισιόν: αυστηροί περιορισμοί στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – απαγόρευση για παιδιά κάτω των 13 ετών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου «EU KIDS Act», με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και νέους κανόνες για τον σχεδιασμό των διαδικτυακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε αυτά.

Βασική πρόβλεψη του νομοθετικού πλαισίου είναι η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία ορίζεται στα 15 έτη. Παράλληλα, εισάγονται μέτρα για τον γονικό έλεγχο στις ενδιάμεσες ηλικιακές ομάδες.

Οι προτεινόμενοι περιορισμοί ανά ηλικία

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, τα παιδιά που βρίσκονται κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, θα μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο για παιδιά, οι οποίες θα διαχειρίζονται μέσω λογαριασμών που ανήκουν στους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Για την ηλικιακή ομάδα από 13 έως και κάτω των 15 ετών, προβλέπεται η εφαρμογή γονικού ελέγχου. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας «μίνι λογαριασμών», των οποίων η διαχείριση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και διαμοιρασμού βίντεο που είναι κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών.

Επιπλέον, οι «μίνι λογαριασμοί» θα ενσωματώνουν δικλείδες ασφαλείας, όπως ο περιορισμός των κοινωνικών επαφών των παιδιών και ένα όριο χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Όσον αφορά τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη, η πρόταση ορίζει αυτή την ηλικία ως την ελάχιστη για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέοι κανόνες για τον σχεδιασμό διαδικτυακών υπηρεσιών

Ο «EU KIDS Act» εισάγει αυστηρότερους κανόνες που αφορούν τον σχεδιασμό των διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται σε ανηλίκους. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πλατφορμών και εφαρμογών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια, καθώς και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και chatbot.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση περιλαμβάνει την απαγόρευση συγκεκριμένων λειτουργιών που θεωρούνται εθιστικές ή δυνητικά επιβλαβείς για τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών τους, ώστε να συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απαγόρευση εθιστικών λειτουργιών και προστασία

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ρητά την απαγόρευση λειτουργιών που ενθαρρύνουν τον εθισμό των παιδιών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα συστήματα προτεινόμενου περιεχομένου που βασίζονται σε προφίλ χρηστών, καθώς και η «ατελείωτη κύλιση» (endless scrolling) χωρίς την ύπαρξη σημείων διακοπής.

Επιπλέον, στο στόχαστρο μπαίνουν οι τεχνικές που χρησιμοποιούν ανταμοιβές με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συνεχή χρήση των πλατφορμών, καθώς και οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται κατά τις ώρες ύπνου των παιδιών. Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από ανεπιθύμητη επικοινωνία με αγνώστους, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους γονείς και τους κηδεμόνες.

Επαλήθευση ηλικίας και αυξημένη ευθύνη των παρόχων

Ένα σημαντικό μέρος της πρότασης αφορά την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα καταστήματα εφαρμογών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν σχετικά εργαλεία για την αποτελεσματική διαπίστωση της ηλικίας των παιδιών που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.

Τέλος, η πρόταση μεταφέρει ένα σημαντικό μέρος της ευθύνης στους ίδιους τους παρόχους των διαδικτυακών υπηρεσιών. Η Κομισιόν αντιστρέφει το «βάρος της απόδειξης», απαιτώντας από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού, δηλαδή ότι έχουν σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα την ασφάλεια των ανηλίκων χρηστών.

Με πληροφορίες από: News.gr