Ο Ερντογάν υποβαθμίζει την ένταξη στην ΕΕ: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην ΕΕ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, όπου ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη μακρά περίοδο αναμονής της χώρας του.

Η νέα στάση της Άγκυρας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία. Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη ρητορική της τουρκικής ηγεσίας σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η προτεραιότητα της Τουρκίας έχει μετατοπιστεί, προσθέτοντας πως «τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία». Αυτό το μήνυμα απευθύνεται ευθέως στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας την πεποίθηση της Άγκυρας ότι η μη ένταξη της Τουρκίας θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ίδια την Ένωση.

Η αναμονή των 53 ετών

Στη συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ερντογάν αναφέρθηκε εκτενώς στην πολύχρονη αναμονή της Τουρκίας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η ΕΕ κρατά την Τουρκία σε αναμονή επί 53 χρόνια, μια περίοδο που θεωρεί ιδιαίτερα μακρά και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια αίσθηση απογοήτευσης από την πλευρά της Άγκυρας, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία, όπως ο ίδιος ανέφερε, δεν έχει κλείσει την πόρτα στην ΕΕ.

Ανοιχτή πόρτα αλλά με όρους

Παρά την υποβάθμιση της προτεραιότητας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση αυτή αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό για μελλοντικές εξελίξεις, αν και με διαφορετικούς όρους από ό,τι στο παρελθόν.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε σχετικά: «Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς». Αυτή η φράση υποδηλώνει μια στάση πραγματισμού και μια αποδέσμευση από την αποκλειστική προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική.

Μήνυμα προς τις Βρυξέλλες

Το μήνυμα του Ερντογάν προς τις Βρυξέλλες ήταν σαφές και εμφατικό. Υπογράμμισε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί πλέον την κύρια προτεραιότητα για την Τουρκία, τονίζοντας ότι η απώλεια θα είναι για την Ευρώπη και όχι για την Άγκυρα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται από προκλήσεις και διαφωνίες σε διάφορα ζητήματα. Η νέα αυτή στάση του Τούρκου προέδρου αναμένεται να επηρεάσει τον διάλογο και τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader