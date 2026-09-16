Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει 38 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η CBO

Ο πόλεμος που μαίνεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει επιφέρει σημαντικό οικονομικό βάρος στον αμερικανικό προϋπολογισμό. Η Υπηρεσία του Κογκρέσου για τον Προϋπολογισμό (CBO) ανακοίνωσε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, ότι το κόστος της σύγκρουσης έχει ανέλθει στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή της. Η εν λόγω ανάλυση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος δημοκρατικών κοινοβουλευτικών, οι οποίοι ζήτησαν λεπτομερή στοιχεία για τις δαπάνες.

Το αυξανόμενο κόστος της σύγκρουσης

Η CBO, ένα όργανο χωρίς κομματικό πρόσημο, οι υπολογισμοί της οποίας καλύπτουν την περίοδο έως και τον Αύγουστο, προειδοποίησε για τη συνεχή αύξηση του λογαριασμού. Ακόμη και στην περίπτωση που η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, το κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά δύο δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Αυτή η πρόβλεψη υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η διατήρηση των επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης, όπως σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, η αύξηση του κόστους θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα. Αυτό το κόστος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στις μάχες, καθώς και τις αυξημένες δαπάνες για τα καύσιμα που καταναλώνουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δαπάνες πυρομαχικών και ανησυχίες για τα αποθέματα

Ένα σημαντικό μέρος των συνολικών δαπανών αφορά την αναπλήρωση των πυρομαχικών που έχουν αναλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της CBO, μόνο η δαπάνη για την αναπλήρωση αυτών των πυρομαχικών, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, θα ανέλθει σε 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αναδεικνύει την ένταση των επιχειρήσεων και την ανάγκη για συνεχή προμήθεια πολεμικού υλικού.

Επιπλέον, η CBO εκφράζει ανησυχία για τη μείωση των αποθεμάτων των πυραύλων αναχαίτισης. Συγκρίνοντας τις δαπάνες για τους πυραύλους αυτούς με τον συνολικό αριθμό τους που έχει αγοραστεί, οι ΗΠΑ «πιθανόν χρησιμοποίησαν από το μισό ως τα δύο τρίτα των αποθεμάτων τους από τον Ιούνιο του 2025», όπως σημειώνεται. Η κατάσταση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αμυντική ικανότητα της χώρας.

Ελλείψεις και επίσημες διαψεύσεις

Οι ανησυχίες για τις ελλείψεις πυρομαχικών επιβεβαιώθηκαν και από ανεξάρτητη έκθεση. Προχθές Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου διαπίστωσε ότι παρατηρούνται «ελλείψεις» πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες θέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες τις αναφορές για ελλείψεις πυρομαχικών. Ωστόσο, η έκθεση του Πενταγώνου και οι υπολογισμοί της CBO σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο της μάχης και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οικονομικές επιπτώσεις και προηγούμενες δηλώσεις

Πριν από την πρόσφατη ανακοίνωση της CBO, υπήρχαν ήδη εκτιμήσεις για το κόστος του πολέμου. Τον Ιούλιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι το κόστος του πολέμου ανερχόταν σε 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η νέα εκτίμηση της CBO δείχνει μια περαιτέρω αύξηση των δαπανών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πέρα από τις άμεσες στρατιωτικές δαπάνες, η CBO εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει επίπτωση και στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Αυτό αναμένεται να συμβεί κυρίως εξαιτίας των διαταράξεων που προκαλεί η σύγκρουση στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επηρεάζοντας έτσι την ευρύτερη οικονομία της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit