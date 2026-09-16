Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Ελικόπτερο τηλεοπτικού καναλιού συνετρίβη με τρεις νεκρούς

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου του τηλεοπτικού καναλιού NBC Los Angeles, στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 τοπική ώρα, κοντά στο σημείο όπου νωρίτερα είχε λάβει χώρα ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, ενώ ένα ακόμη άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με άγνωστη κατάσταση υγείας.

Το δυστύχημα και οι πρώτες πληροφορίες

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή της North Mason Avenue, στην Chatsworth, όταν το ελικόπτερο κατέπεσε σε πάρκινγκ. Αμέσως μετά τη συντριβή, ξέσπασε φωτιά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο, καθώς και σε δύο αποθηκευτικούς χώρους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κινητοποιήθηκε άμεσα στο σημείο της συντριβής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκτός από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ένα άτομο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν τα θύματα επέβαιναν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής ή αν βρίσκονταν στο έδαφος, στην περιοχή όπου αυτό κατέπεσε.

Η ταυτότητα του ελικοπτέρου και οι συνέπειες

Το τηλεοπτικό κανάλι NBC Los Angeles επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα από τα ελικόπτερα που χρησιμοποιεί για ειδησεογραφική κάλυψη. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Μπράντεν Σίλβερμαν, δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να διαπιστώσουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο ελικόπτερο τη στιγμή της πτώσης.

Η πτώση του ελικοπτέρου και η επακόλουθη πυρκαγιά είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή οχημάτων και αποθηκευτικών χώρων στην περιοχή του πάρκινγκ. Οι εικόνες από το σημείο έδειχναν τις σοβαρές συνέπειες της πρόσκρουσης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση.

Το πλαίσιο της συντριβής

Την ώρα που συνέβη το μοιραίο δυστύχημα, αρκετά δημοσιογραφικά ελικόπτερα βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Ο λόγος της παρουσίας τους ήταν η κάλυψη ενός προηγούμενου σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος, το οποίο είχε σημειωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα και αφορούσε τη σύγκρουση ενός SUV με λεωφορείο.

Από το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, είχαν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ ακόμη έξι είχαν τραυματιστεί και είχαν χρειαστεί ιατρική περίθαλψη. Το ελικόπτερο του NBC Los Angeles συμμετείχε στην εναέρια κάλυψη αυτού του γεγονότος, πριν από τη δική του μοιραία πτώση, προσθέτοντας μια νέα τραγωδία στην περιοχή.

Οι έρευνες για τα αίτια

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας. Την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα θα αναλάβουν από κοινού δύο σημαντικοί ομοσπονδιακοί φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών: το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μαρτυριών, τεχνικών δεδομένων και των συνθηκών πτήσης, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας. Η διερεύνηση θα περιλαμβάνει την ανάλυση τυχόν μηχανικών προβλημάτων, των καιρικών συνθηκών και άλλων παραγόντων που μπορεί να συνέβαλαν στην πτώση του ελικοπτέρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki