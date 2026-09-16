Συντριβή ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες: Ένας νεκρός κατά την κάλυψη τροχαίου

Ένα ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού NBC Los Angeles συνετρίβη κατά τη διάρκεια ζωντανής κάλυψης ενός θανατηφόρου δυστυχήματος στο Λος Άντζελες. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Τσάτσγουορθ, όπου το αεροσκάφος κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης. Από τη συντριβή του ελικοπτέρου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ατόμου, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσουν τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων.

Η πτώση του ελικοπτέρου και οι πρώτες ενέργειες

Το ελικόπτερο, το οποίο ανήκει στον τηλεοπτικό σταθμό NBC Los Angeles, κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης στο Τσάτσγουορθ, κοντά στην οδό Nordhoff. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να τυλιχθεί άμεσα στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, παρασύροντας και αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο της συντριβής και αντιμετώπισαν ένα σκηνικό όπου το ελικόπτερο και πολλά οχήματα καιγόντουσαν. Παρά τις προσπάθειές τους, η φωτιά κατασβέστηκε, αλλά οι έρευνες δεν σταμάτησαν εκεί. Συνεχίστηκαν εντατικά στο κουφάρι του ελικοπτέρου, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Οι πληροφορίες για τα θύματα και τις έρευνες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα της συντριβής του ελικοπτέρου. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι το θύμα πιθανότατα ήταν πεζός, υποδεικνύοντας ότι δεν επέβαινε στο αεροσκάφος τη στιγμή της πτώσης.

Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το εσωτερικό του ελικοπτέρου για να διαπιστώσουν πόσα άτομα βρίσκονταν μέσα σε αυτό τη στιγμή της πτώσης. Δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων, με εκπρόσωπο της υπηρεσίας να δηλώνει: «Εξακολουθούμε να ερευνούμε το ελικόπτερο για να διαπιστώσουμε πόσα άτομα επέβαιναν».

Η αγωνία στον τηλεοπτικό σταθμό

Η είδηση της συντριβής προκάλεσε άμεση ανησυχία στον τηλεοπτικό σταθμό NBC4, καθώς το ελικόπτερο βρισκόταν σε ζωντανή αποστολή κάλυψης. Η παρουσιάστρια Κολίν Γουίλιαμς, η οποία βρισκόταν στον αέρα, εμφανίστηκε εμφανώς συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια, καθώς οι πληροφορίες για την τύχη του πληρώματος ήταν αδιευκρίνιστες.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, η κυρία Γουίλιαμς εξέφρασε την αγωνία της για τους συναδέλφους της, δηλώνοντας με έκδηλη αγωνία: «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης και την αβεβαιότητα που επικρατούσε στον σταθμό.

Το αρχικό τροχαίο δυστύχημα που κάλυπτε το ελικόπτερο

Η συντριβή του ελικοπτέρου σημειώθηκε ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή του Τσάτσγουορθ. Ο λόγος της παρουσίας τους ήταν ένα διαφορετικό, θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο κάλυπτε ζωντανά το ελικόπτερο του NBC Los Angeles. Η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο διαδοχικά σοβαρά περιστατικά.

Το αρχικό δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, όταν ένα SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro. Η σφοδρή σύγκρουση έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue, επίσης στο Τσάτσγουορθ. Από αυτό το περιστατικό, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε εκτεταμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών από τα οχήματα που ενεπλάκησαν.

Με πληροφορίες από: Newsit