Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει «δύσκολα και αντιδημοφιλή» μέτρα για να καλύψει το έλλειμμα

Η ουκρανική κυβέρνηση προσανατολίζεται στην εφαρμογή «δύσκολων, δυσάρεστων και αντιδημοφιλών» μέτρων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το διευρυνόμενο έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό. Το χρηματοδοτικό κενό στις στρατιωτικές δαπάνες έχει φτάσει περίπου τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας πιεστικές ανάγκες για πρόσθετους πόρους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε σε επτά νομοσχέδια που κρίνονται απαραίτητα για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Τα επτά νομοσχέδια και οι προειδοποιήσεις του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε σε επτά νομοσχέδια που βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης, με στόχο την εξεύρεση πρόσθετων πόρων. Παρόλο που δεν αποκάλυψε το ακριβές περιεχόμενό τους, υπογράμμισε τη σημασία τους για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, το οποίο έχει διευρυνθεί σημαντικά.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «ορισμένα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αυτήν τη στιγμή, χωρίς αυτά είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης για την εθνική άμυνα.

Το χρηματοδοτικό κενό των 23 δισ. ευρώ στην άμυνα

Η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό ύψους περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά στις στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό το έλλειμμα καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεση εξεύρεση νέων πόρων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες αμυντικές απαιτήσεις της χώρας.

Το πρόβλημα αυτό επιδεινώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όταν το Κίεβο αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν αρχικά προβλεφθεί για το δεύτερο μισό του 2026. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε μια «τρύπα» στον προϋπολογισμό, καθιστώντας την Ουκρανία ακόμα πιο εξαρτημένη από την οικονομική στήριξη των δυτικών της συμμάχων για τη χρηματοδότηση των αναγκών της εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι επιπτώσεις των ρωσικών επιθέσεων και το καθημερινό κόστος του πολέμου

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα σε δύο κρίσιμους τομείς της ουκρανικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η μεταλλουργία και οι αγροτικές εξαγωγές έχουν πληγεί σημαντικά, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες χρηματοδότησης της χώρας. Αυτές οι ζημιές επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση.

Ενδεικτικό των τεράστιων οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είναι το καθημερινό κόστος του πολέμου. Σύμφωνα με τη Ροξολάνα Πιντλάσα, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, κάθε ημέρα πολέμου κοστίζει στην Ουκρανία περίπου 190 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 165 εκατομμύρια ευρώ. Η χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει αυτό το ποσό με δικούς της πόρους.

Η διεθνής οικονομική βοήθεια και οι αυξανόμενες ανάγκες

Η Ουκρανία έχει λάβει σημαντική οικονομική στήριξη από τους διεθνείς της εταίρους. Από την έναρξη του πολέμου το 2022, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν παράσχει συνολικά περισσότερα από 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνεισφέρει περίπου 115 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης εγκρίνει ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για τα έτη 2026 και 2027. Το δάνειο αυτό στοχεύει στην κάλυψη τόσο των δημοσιονομικών όσο και των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας. Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε ήδη εκφράσει την ανάγκη για «περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερα» σε Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Κίεβο, περιγράφοντας τις συνεχώς αυξανόμενες χρηματοδοτικές απαιτήσεις της χώρας του.

Με πληροφορίες από: Topontiki