Η DS N°7 ÉLYSÉE και η DS 21 PALLAS του Στρατηγού de Gaulle μαζί στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων

Η DS N°7 ÉLYSÉE και η DS 21 PALLAS του Στρατηγού de Gaulle μαζί στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων

Το Μέγαρο των Ηλυσίων, η επίσημη κατοικία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 43ων Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να περιηγηθούν σε ιστορικούς χώρους. Μεταξύ άλλων, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το γραφείο του Προέδρου, την αίθουσα δεξιώσεων, το πάρκο του Μεγάρου, καθώς και την Αυλή των Τιμών.

Έκθεση προεδρικών οχημάτων στην Αυλή των Τιμών

Στην Αυλή των Τιμών, οι επισκέπτες θα συναντήσουν μια ξεχωριστή έκθεση οχημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορους Προέδρους της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το επίκεντρο της έκθεσης θα είναι η συνύπαρξη δύο εμβληματικών μοντέλων: της DS 21 PALLAS, την οποία χρησιμοποιούσε ο Στρατηγός de Gaulle, και της σύγχρονης DS N°7 ÉLYSÉE, που θα παρουσιάσει η DS Automobiles.

Αυτή η συνύπαρξη των δύο αυτοκινήτων στην καρδιά του Μεγάρου των Ηλυσίων αναδεικνύει μια σχέση που μετρά πάνω από εξήντα χρόνια, ανάμεσα στην DS, και αργότερα την DS Automobiles, και την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, αποτελεί μια απόδειξη της συνέχειας της γαλλικής τεχνογνωσίας στον χώρο του αυτοκινήτου, η οποία συνδυάζει την καινοτομία, την άνεση και την κορυφαία ποιότητα.

Συμβολισμός και όραμα γαλλικής αριστείας

Εκπρόσωποι της DS Automobiles τόνισαν τον ισχυρό συμβολισμό αυτής της συνύπαρξης. Όπως ανέφεραν, «Η συνύπαρξη της DS N°7 ÉLYSÉE και της DS 21 PALLAS του Στρατηγού de Gaulle στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων έχει ιδιαίτερα ισχυρό συμβολισμό. Τα δύο αυτά μοντέλα, τα οποία χωρίζουν περισσότερα από εξήντα χρόνια ιστορίας, ενσαρκώνουν το ίδιο όραμα γαλλικής αριστείας και τεχνογνωσίας».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, αυτό το όραμα αποτελεί ευθύνη της DS Automobiles να συνεχίσει, με την DS N°7, την πιο πρόσφατη δημιουργία της εταιρείας, να αποτελεί σήμερα την έκφρασή του. Η παρουσία των δύο οχημάτων δίπλα-δίπλα υπογραμμίζει τη διαχρονική δέσμευση για την παραγωγή οχημάτων που συνδυάζουν την ιστορία με την καινοτομία.

Η DS N°7 ÉLYSÉE: Το πρώτο ηλεκτρικό προεδρικό όχημα

Η DS N°7 ÉLYSÉE εντάχθηκε στον στόλο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για την παρέλαση της 14ης Ιουλίου 2026. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επίσημο αυτοκίνητο της γαλλικής Προεδρίας. Το όχημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως ένα απόλυτα ασφαλές κινητό γραφείο, ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προεδρικού αξιώματος.

Η αποκλειστική αυτή έκδοση βασίζεται στην DS N°7 AWD Long Range και διαθέτει πλήρη θωράκιση. Το μεταξόνιό της είναι αυξημένο κατά 25 εκατοστά σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής, ενώ έχει ενσωματωθεί ειδικά εξελιγμένη υδροπνευματική ανάρτηση. Αυτές οι προδιαγραφές στοχεύουν στην επίτευξη ενός εξαιρετικά υψηλού επιπέδου άνεσης και οδικής συμπεριφοράς, απαραίτητες για τις μετακινήσεις του αρχηγού του κράτους.

Εσωτερικός σχεδιασμός και εξοπλισμός ασφαλείας

Το πίσω μέρος της καμπίνας της DS N°7 ÉLYSÉE έχει ανασχεδιαστεί πλήρως, προσφέροντας έναν χώρο που επιτρέπει στον Πρόεδρο να εργάζεται απρόσκοπτα. Ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι εκτενής, ενώ τα πλευρικά παράθυρα διαθέτουν μεταβλητή σκίαση, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για εργασία και μετακίνηση.

Εξωτερικά, η DS N°7 ÉLYSÉE ξεχωρίζει με την αποκλειστική απόχρωση Liberty Blue. Η φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN «ζωντανεύει» στα χρώματα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα ίδια χρώματα συναντώνται και σε άλλα σημεία του οχήματος, όπως στο έμβλημα του καπό, στη διακοσμητική επένδυση της πόρτας του χώρου αποσκευών και στα κεντρικά καπάκια των τροχών, υπογραμμίζοντας τον επίσημο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Με πληροφορίες από: Topontiki