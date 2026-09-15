Ανέσυραν 86 στρατιωτικές ρουκέτες από ποτάμι στις ΗΠΑ

Μια απρόσμενη ανακάλυψη έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2022 σε ποτάμι της Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν μια ομάδα φίλων που ασχολούνταν με το «μαγνητικό ψάρεμα» ανέσυρε δεκάδες στρατιωτικές ρουκέτες και πυρομαχικά. Η εξόρμηση, που ξεκίνησε με την ανάσυρση μεταλλικών αντικειμένων, κατέληξε στον εντοπισμό μιας τσάντας της Delta Air Lines γεμάτης με πολεμικό υλικό. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με τη στρατιωτική αστυνομία και ειδικές μονάδες να σπεύδουν στο σημείο, ενώ είχε και νομικές συνέπειες για τους άνδρες που έκαναν την εύρεση.

Η ασυνήθιστη εξόρμηση για «μαγνητικό ψάρεμα»

Μια ομάδα φίλων που έκανε «μαγνητικό ψάρεμα» (magnet fishing) βρέθηκε μπροστά σε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη ανακάλυψη κοντά στο Φορτ Στιούαρτ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ. Το «μαγνητικό ψάρεμα» είναι μια δραστηριότητα κατά την οποία οι συμμετέχοντες ρίχνουν ισχυρούς μαγνήτες δεμένους με σχοινί στο νερό, με σκοπό να ανασύρουν μεταλλικά αντικείμενα από τον πυθμένα ποταμών ή λιμνών.

Η εξόρμηση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022, ξεκίνησε με την ανάσυρση πυρομαχικών από το ποτάμι. Οι Bryce Nachtwey και Matt Jackson, οι οποίοι κατέγραφαν την εξόρμηση για το κανάλι τους στο YouTube, Outdoors Weekly, έριξαν τους μαγνήτες τους στο ποτάμι που διασχίζει την περιοχή του Φορτ Στιούαρτ. Σύντομα άρχισαν να ανασύρουν ζώνες πυρομαχικών διαμετρήματος .50, μεταλλικά εξαρτήματα και άλλα αντικείμενα που έμοιαζαν να σχετίζονται με τον αμερικανικό στρατό.

Η ανακάλυψη των 86 ρουκετών σε τσάντα της Delta Air Lines

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίεργη όταν ένας από τους μαγνήτες «έπιασε» μια μεγάλη τσάντα στον πυθμένα του ποταμού. Όταν οι άνδρες κατάφεραν να την ανεβάσουν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε μεγάλος αριθμός στρατιωτικών αντικειμένων. Η τσάντα, μάλιστα, έφερε το λογότυπο της Delta Air Lines, προσθέτοντας στην ιδιαιτερότητα της εύρεσης.

Οι ίδιοι μέτρησαν συνολικά 86 ρουκέτες μέσα στην τσάντα. Μαζί με αυτές, είχαν ήδη ανασύρει και άλλα πυρομαχικά και στρατιωτικό υλικό από το ποτάμι. Η ανακάλυψη ήταν τόσο ασυνήθιστη ώστε οι άνδρες υπέθεσαν ότι ενδεχομένως επρόκειτο για στρατιωτικό εξοπλισμό που είχε απομακρυνθεί παράνομα από τη βάση, αν και δεν υπήρχε απόδειξη για την προέλευση ή τον τρόπο που είχαν καταλήξει τα αντικείμενα στο ποτάμι.

Η εκτίμηση του στρατού για την προέλευση του υλικού

Μετά την εύρεση του υλικού, εκπρόσωπος του Φορτ Στιούαρτ προέβη σε δήλωση σχετικά με την προέλευσή του. Βάσει των αριθμών παρτίδας που βρέθηκαν στις ρουκέτες, το στρατιωτικό υλικό εκτιμάται ότι προερχόταν από τη δεκαετία του 1970 ή του 1980, γεγονός που υποδηλώνει την παλαιότητα των ευρημάτων.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ποιος είχε απορρίψει το υλικό στο ποτάμι, λόγω της μεγάλης ηλικίας του. Η δήλωση αυτή άφησε αναπάντητο το ερώτημα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πολεμικό υλικό βρέθηκε στον πυθμένα του ποταμού.

Η κινητοποίηση των αρχών και η ασφαλής απομάκρυνση

Αμέσως μετά την ανακάλυψη, η ομάδα επικοινώνησε με τις αρχές, ζητώντας βοήθεια για την ασφαλή απομάκρυνση του επικίνδρου υλικού. Στο σημείο έφτασε στρατιωτική αστυνομία από το Φορτ Στιούαρτ, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση επικίνδυνων στρατιωτικών υλικών.

Το υλικό τελικά παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές. Η μονάδα Explosive Ordnance Disposal (EOD) του στρατού ανέλαβε την ευθύνη να το ασφαλίσει και να το απομακρύνει από την περιοχή, διασφαλίζοντας ότι δεν θα αποτελούσε πλέον κίνδυνο για το περιβάλλον ή τους πολίτες.

Νομικές συνέπειες και πρόστιμα για τους άνδρες

Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες κάλεσαν τις αρχές για να αναφέρουν την εύρεση, η εξόρμησή τους είχε και νομικές συνέπειες. Οι τρεις άνδρες έλαβαν από τρεις κλήσεις ο καθένας, γεγονός που οδήγησε σε συνολικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν δύο κλήσεις αξίας 130 δολαρίων η καθεμία και μία κλήση αξίας 80 δολαρίων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των προστίμων στα 340 δολάρια ανά άτομο. Οι παραβάσεις αφορούσαν το «μαγνητικό ψάρεμα» στην περιοχή του Φορτ Στιούαρτ, την είσοδο σε κλειστή περιοχή χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι άνδρες υποστήριξαν ότι είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει με το Georgia Department, χωρίς ωστόσο να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta