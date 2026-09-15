Επίθεση καρχαρία σε 37χρονη τουρίστρια στις Μπαχάμες

Μια 37χρονη τουρίστρια από την Αυστρία τραυματίστηκε σοβαρά, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπίμινι στις Μπαχάμες. Το περιστατικό συνέβη ενώ η γυναίκα κολυμπούσε στο πλαίσιο οργανωμένης εκδρομής για κολύμβηση με δελφίνια. Η επίθεση προκάλεσε σοβαρά τραύματα στον δεξιό αστράγαλο της τουρίστριας, καθιστώντας αναγκαία την άμεση ιατρική της περίθαλψη.

Οι συνθήκες της επίθεσης και η τοποθεσία

Η 37χρονη τουρίστρια, η οποία κατάγεται από την Αυστρία, βρισκόταν στη θάλασσα συμμετέχοντας σε μια οργανωμένη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η εκδρομή περιελάμβανε κολύμβηση με δελφίνια, μια δημοφιλή τουριστική εμπειρία στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, η γυναίκα δέχθηκε την απρόσμενη επίθεση από καρχαρία, γεγονός που προκάλεσε τον τραυματισμό της.

Οι πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία των Μπαχαμών αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη σε μια θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται περίπου 3,5 μίλια μακριά από τις ακτές του νησιού Μπίμινι. Αυτή η απόσταση μεταφράζεται σε περίπου 5,6 χιλιόμετρα από την ξηρά, υποδεικνύοντας ότι η επίθεση έλαβε χώρα σε ανοιχτά νερά, μακριά από την άμεση ακτογραμμή του νησιού.

Σοβαρά τραύματα και η πρώτη ιατρική ανταπόκριση

Από την επίθεση του καρχαρία, η 37χρονη τουρίστρια υπέστη σοβαρά τραύματα, τα οποία εντοπίστηκαν στον δεξιό της αστράγαλο. Η φύση των τραυμάτων της απαίτησε άμεση και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, λόγω της σοβαρότητάς τους και της ανάγκης για γρήγορη αντιμετώπιση.

Μετά το περιστατικό, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στην κοινοτική κλινική του Μπίμινι. Η άφιξή της στην κλινική καταγράφηκε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που συγκέντρωσαν οι τοπικές Αρχές. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε μια αρχική αξιολόγηση της κατάστασής της.

Αεροδιακομιδή για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη

Λόγω της κρισιμότητας και της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε η 37χρονη τουρίστρια, οι ιατροί και οι αρμόδιες αρχές έκριναν απαραίτητη την άμεση αεροδιακομιδή της. Η απόφαση αυτή ελήφθη με σκοπό την παροχή περαιτέρω και πιο εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης, η οποία δεν μπορούσε να παρασχεθεί πλήρως στην τοπική κλινική του Μπίμινι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Νιου Πρόβιντενς, το οποίο αποτελεί το πολυπληθέστερο νησί των Μπαχαμών. Η επιλογή του Νιου Πρόβιντενς για την αεροδιακομιδή της τραυματισμένης τουρίστριας έγινε πιθανότατα λόγω της ύπαρξης πιο ανεπτυγμένων ιατρικών εγκαταστάσεων και ειδικευμένου προσωπικού, ικανού να διαχειριστεί σοβαρά περιστατικά όπως αυτό.

Διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του καρχαρία που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στην Αυστριακή τουρίστρια. Η ταυτότητα του θαλάσσιου κήτους παραμένει άγνωστη, όπως και άλλες κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο περιστατικό.

Παράλληλα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Η αστυνομία των Μπαχαμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές, έχει ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα. Στόχος αυτής της έρευνας είναι η συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων και η πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της 37χρονης γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Topontiki