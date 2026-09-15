Ερασιτέχνης τερματοφύλακας αρνήθηκε τον θρόνο βασιλιά στην Ουγκάντα

Ο Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι, ένας ερασιτέχνης τερματοφύλακας, πήρε την απόφαση να αρνηθεί τον βασιλικό θρόνο της φυλής Τούρο στην Ουγκάντα. Η κίνησή του προκάλεσε αίσθηση και δημιούργησε ένα απροσδόκητο κενό στην ηγεσία της αφρικανικής φυλής. Ο Καμουράσι επικαλέστηκε «άλλες υποχρεώσεις» για την άρνησή του, αφήνοντας τη φυλή χωρίς καθορισμένο ηγέτη.

Η απροσδόκητη άρνηση του τερματοφύλακα

Ο Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι, ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας για την ερασιτεχνική ομάδα Σ.Ε. Ντονς στην Αγγλία, αρνήθηκε να μεταβεί στην Ουγκάντα προκειμένου να αναλάβει τον θρόνο των Τούρο. Η απόφασή του αυτή έρχεται μετά τον θάνατο του ξαδέρφου του, Όγιο Ενγίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι του 4ου, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος βασιλιάς.

Ο Καμουράσι επέλεξε να μην αποδεχθεί το βασιλικό χρίσμα, επικαλούμενος προσωπικές του υποχρεώσεις που τον κρατούν στην Αγγλία. Η άρνησή του να αναλάβει τα βασιλικά καθήκοντα έχει δημιουργήσει μια πρωτοφανή κατάσταση για τη φυλή Τούρο, η οποία πλέον αναζητά τον επόμενο ηγέτη της.

Το κενό στην ηγεσία των Τούρο

Η βασιλική επιτροπή των Τούρο είχε εγκρίνει με την πλειοψηφία της την επιλογή του Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι ως τον επόμενο βασιλιά. Ωστόσο, μετά την οριστική του άρνηση, προκλήθηκε αναστάτωση και αβεβαιότητα σχετικά με τη διαδοχή.

Ο θρόνος παραμένει άδειος μετά τον θάνατο του Όγιο Ενγίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι του 4ου, και η φυλή βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας ως προς το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία της. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στα μέλη της βασιλικής οικογένειας και της επιτροπής.

Η διαδοχή και οι αντιδράσεις

Μετά την άρνηση του Καμουράσι, το χρίσμα δόθηκε στον πρίγκιπα Έντουαρντ Ρουκίντι Κιζανανγκόμα. Ο πρίγκιπας Κιζανανγκόμα είναι γνωστός ως τηλεοπτικός παρουσιαστής και δημοσιογράφος, και η επιλογή του έγινε προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε.

Ωστόσο, η άμεση οικογένεια του θανόντος βασιλιά δεν δέχεται τον πρίγκιπα Έντουαρντ Ρουκίντι Κιζανανγκόμα ως διάδοχο. Η διαφωνία αυτή έχει εντείνει την εσωτερική διχόνοια εντός του βασιλείου των Τούρο, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κρίση διαδοχής.

Η διαθήκη και οι κατηγορίες

Η αδερφή του τέως βασιλιά έφερε στη δημοσιότητα μια διαθήκη, την οποία ισχυρίζεται ότι είχε συντάξει ο αδερφός της το 2022. Σύμφωνα με αυτή τη διαθήκη, γινόταν λόγος για την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου διαδόχου, ο οποίος δεν είναι ο πρίγκιπας Κιζανανγκόμα.

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη και το περιεχόμενο αυτής της διαθήκης δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Η αδερφή του βασιλιά δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «κακόβουλα όρνια συνωμοτούν εναντίον μας», υποδηλώνοντας την ύπαρξη εσωτερικών μηχανορραφιών και συγκρούσεων για τον θρόνο.

Διχόνοια στο βασίλειο

Οι εξελίξεις αυτές έχουν βυθίσει το βασίλειο των Τούρο σε μια κατάσταση διχόνοιας. Η άρνηση του Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι, σε συνδυασμό με τη διαφωνία για τον νέο διάδοχο και τις αμφιβολίες γύρω από τη διαθήκη, έχουν δημιουργήσει ένα περίπλοκο τοπίο.

Η φυλή παραμένει χωρίς έναν αναγνωρισμένο και αποδεκτό ηγέτη, καθώς οι εσωτερικές διαμάχες και οι διαφορετικές απόψεις για τη διαδοχή συνεχίζουν να επικρατούν. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον της ηγεσίας των Τούρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta