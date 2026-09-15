Επεισόδια στο Βουκουρέστι: Αγρότες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς

Επεισοδιακή τροπή έλαβε διαδήλωση αγροτών στο Βουκουρέστι, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας. Περίπου 2.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, ζητώντας την άρση των υγειονομικών περιορισμών στις εξαγωγές ζώντων αιγοπροβάτων. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ σημειώθηκαν προσαγωγές και τραυματισμοί.

Οι συγκρούσεις και ο απολογισμός

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, διαδηλωτές εκσφενδόνισαν προστατευτικά κιγκλιδώματα εναντίον αστυνομικών στο Βουκουρέστι. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, οδηγώντας τις δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν με δακρυγόνα, σε μια προσπάθεια να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο απολογισμός των επεισοδίων περιλαμβάνει 26 προσαγωγές ατόμων και 24 τραυματίες. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται οκτώ αστυνομικοί, ενώ τέσσερα άτομα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αιτήματα των αγροτών και οι περιορισμοί

Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στο Βουκουρέστι με βασικό αίτημα την άρση των υγειονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις εξαγωγές ζώντων αιγοπροβάτων. Το μέτρο αυτό, το οποίο είχε παραταθεί νωρίτερα φέτος, αφορά τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (PPR).

Η παράταση του συγκεκριμένου μέτρου είχε αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την προστασία από την εξάπλωση της ασθένειας. Οι διαδηλωτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις επιπτώσεις των περιορισμών στις δραστηριότητές τους, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Το πολιτικό πλαίσιο της έντασης

Οι ταραχές ξέσπασαν με φόντο μια ευρύτερη πολιτική κρίση που διανύει η Ρουμανία. Η ακύρωση των προεδρικών εκλογών του 2024, η οποία ακολούθησε καταγγελίες για ρωσική παρέμβαση, έχει τροφοδοτήσει σημαντικά τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς της χώρας.

Αυτή η δυσπιστία έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την άνοδο εθνικιστικών δυνάμεων εντός της χώρας. Η πολιτική αστάθεια αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην ένταση των κοινωνικών κινητοποιήσεων.

Οικονομικές δυσκολίες και λαϊκή δυσαρέσκεια

Την ένταση οξύνουν περαιτέρω οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών στη Ρουμανία, μια χώρα με 19 εκατομμύρια κατοίκους. Το ποσοστό του πληθωρισμού στη χώρα είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία ανατράπηκε τον Μάιο ύστερα από πρόταση δυσπιστίας, είχε εφαρμόσει μέτρα λιτότητας. Τα μέτρα αυτά είχαν προκαλέσει έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια, προσθέτοντας στην ήδη τεταμένη κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Η ρουμανική κυβέρνηση, μετά τα επεισόδια, ανέφερε ότι η διαδήλωση αμαυρώθηκε από θλιβερές βιαιοπραγίες. Απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης.

Με πληροφορίες από: Reader