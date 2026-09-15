Εισαγγελέας του Λιβάνου ζητά την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου για την έκρηξη στη Βηρυτό

Λιβανέζος εισαγγελέας ζήτησε την Τρίτη την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου Μισέλ Αούν, αναφορικά με την καταστροφική έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020. Η έκρηξη, που συνέβη στις 4 Αυγούστου 2020, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 220 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 6.500. Παράλληλα, εκτεταμένες περιοχές της πρωτεύουσας υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο καταστροφής και ανείπωτου πόνου.

Το αίτημα του εισαγγελέα

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Λιβάνου υπέβαλε αίτημα στον δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη της υπόθεσης, για την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου Μισέλ Αούν. Η πληροφορία αυτή δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από έναν δικαστικό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Το αίτημα του εισαγγελέα αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη στην πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία απόδοσης ευθυνών για την τραγωδία που συγκλόνισε τον Λίβανο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις επίμονες απαιτήσεις των οικογενειών των θυμάτων και της κοινής γνώμης για δικαιοσύνη.

Η αιτιολογία των κατηγοριών

Οι κατηγορίες ζητούνται σε βάρος του Μισέλ Αούν με βάση το σκεπτικό ότι «είχε προηγούμενη γνώση της παρουσίας νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι και του κινδύνου που αυτό συνεπάγεται». Ο ίδιος δικαστικός αξιωματούχος τόνισε ότι, παρά αυτή τη γνώση, ο πρώην πρόεδρος φέρεται να μην έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης κατάστασης.

Επιπλέον, στις αιτιάσεις περιλαμβάνεται το γεγονός ότι ο Μισέλ Αούν δεν παρέπεμψε το σοβαρό αυτό ζήτημα στο Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της χώρας. Η παράλειψη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση και παρέμβαση του Συμβουλίου θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποτρέψει την καταστροφή ή να είχε περιορίσει τις συνέπειές της.

Ο απολογισμός της καταστροφής

Η τεράστια έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου 2020, άφησε πίσω της ένα βαρύτατο ανθρώπινο και υλικό απολογισμό. Σύμφωνα με τις πηγές, περισσότεροι από 220 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για πάνω από 218 νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών ήταν εξίσου τραγικός, ξεπερνώντας τους 6.500, με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον αριθμό σε περισσότερους από 7.000.

Η πρωτεύουσα Βηρυτός υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, με μεγάλα τμήματα της πόλης να έχουν ισοπεδωθεί. Η έκρηξη άφησε περίπου 300.000 ανθρώπους άστεγους, ενώ χαρακτηρίστηκε ως μία από τις ισχυρότερες μη πυρηνικές εκρήξεις στη σύγχρονη ιστορία, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια στην πόλη και τους κατοίκους της.

Η αιτία της έκρηξης

Οι αρχές του Λιβάνου είχαν δηλώσει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μία αποθήκη εντός του λιμανιού. Στην εν λόγω αποθήκη, τόνοι λιπάσματος νιτρικού αμμωνίου είχαν αποθηκευτεί πρόχειρα για πολλά χρόνια, δημιουργώντας έναν τεράστιο κίνδυνο.

Η επικίνδυνη αυτή αποθήκευση γινόταν παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που είχαν απευθυνθεί σε ανώτερους αξιωματούχους. Οι προειδοποιήσεις αυτές αφορούσαν τον σοβαρό κίνδυνο που εγκυμονούσε η παρουσία και η ακατάλληλη φύλαξη της συγκεκριμένης ουσίας, οι οποίες όμως φαίνεται να αγνοήθηκαν.

Η πορεία της δικαστικής έρευνας

Παρά την οργή του κόσμου και τις επίμονες απαιτήσεις για δικαιοσύνη από τις οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης, κανείς δεν έχει τιμωρηθεί μέχρι σήμερα για την τραγωδία. Η κατάσταση αυτή εντείνει την αγανάτηση σε μια χώρα που μαστίζεται εδώ και καιρό από την ατιμωρησία των αρχών, δημιουργώντας ένα αίσθημα αδικίας.

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, τον Μάρτιο, ένας δικαστικός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο AFP ότι ο δικαστής Μπιτάρ είχε ολοκληρώσει την έρευνά του. Στη συνέχεια, παρέπεμψε την υπόθεση στον εισαγγελέα, ο οποίος επρόκειτο να τη μελετήσει. Ο εισαγγελέας Μοχάμεντ Σάαμπ υπέβαλε την αξιολόγησή του την Τρίτη, ανοίγοντας τον δρόμο για το τωρινό αίτημα απαγγελίας κατηγοριών κατά του πρώην προέδρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki