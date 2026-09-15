Ο σκηνοθέτης της ταινίας «NAZA» υπερασπίζεται τους ισχυρισμούς για θανάτους αμάχων στη Γάζα

Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Γουβάλ Άμπραχαμ, δημιουργός του ντοκιμαντέρ «NAZA», υπερασπίστηκε τους ισχυρισμούς της ταινίας του και το πλαίσιό της, στην πρώτη του συνέντευξη σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης. Η ταινία, η οποία υποστηρίζει ότι οι μαζικοί θάνατοι αμάχων ενσωματώνονταν συστηματικά στις αποφάσεις στόχευσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (ΙΑΔ) κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σαββατοκύριακο.

Οι ισχυρισμοί της ταινίας «NAZA» και οι πηγές της

Η ταινία «NAZA» παρουσιάζει ισχυρισμούς που προέρχονται από 24 ανώνυμους στρατιώτες του Σώματος Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Αυτοί οι στρατιώτες διατυπώνουν ότι οι ΙΑΔ ενέκριναν επιθέσεις γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο εκατοντάδων αμάχων.

Ένας από τους αξιωματικούς, σε μια σειρά ανώνυμων συνεντεύξεων, περιέγραψε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα αυτό φέρεται να αναγνώριζε στόχους χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από χιλιάδες κινητά τηλέφωνα τα οποία είχαν παραβιαστεί.

Η έντονη αντιπαράθεση στη συνέντευξη

Η συνέντευξη του Γουβάλ Άμπραχαμ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Channel 13 και χαρακτηρίστηκε από έντονη αντιπαράθεση. Ο δημοσιογράφος Ραβίβ Ντράκερ αμφισβήτησε επανειλημμένα τον τρόπο με τον οποίο ο Άμπραχαμ και η συνάδελφός του σκηνοθέτης Ρέιτσελ Σορ μπόρεσαν να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς της ταινίας.

Ο δημοσιογράφος του Channel 13 εξέπρασε ιδιαίτερο σκεπτικισμό σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ενέκριναν επιθέσεις που γνώριζαν ότι θα σκότωναν εκατοντάδες αμάχους. Επίσης, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς ότι οι ΙΑΔ ενέκριναν επιθέσεις που θα σκότωναν εκατοντάδες αμάχους χωρίς να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις εκκένωσης, ακόμη και ελλείψει στόχου της Χαμάς. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν αρνηθεί αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο Ραβίβ Ντράκερ δήλωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις, όταν αναφερόταν σε μαρτυρίες στρατιωτών, δεν μπορούσε να τις επαληθεύσει ή ανακάλυπτε ότι ήταν ανακριβείς.

Η υπεράσπιση των ισχυρισμών από τον σκηνοθέτη

Ο Γουβάλ Άμπραχαμ απάντησε στις αμφισβητήσεις, τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στην ταινία είχαν επαληθευτεί. Επεσήμανε ότι το ντοκιμαντέρ παρήχθη σε συνεργασία με τη βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι οι δημιουργοί της ταινίας έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν την ταυτότητα των στρατιωτών που παρείχαν τις μαρτυρίες τους. «Πρόκειται για μια ταινία του Guardian, που γυρίστηκε σε συνεργασία με μια κορυφαία έκδοση, με ένα επιτελείο συντακτών που είχαν πρόσβαση στο ακατέργαστο υλικό», δήλωσε ο Άμπραχαμ. Συμπλήρωσε ότι «Οι ταυτότητες των ανθρώπων επαληθεύτηκαν, οι υποθέσεις που συζήτησαν επαληθεύτηκαν».

Η αντίδραση της εφημερίδας «The Guardian»

Η εφημερίδα «The Guardian» εξέδωσε τη δική της δήλωση τη Δευτέρα, παίρνοντας θέση υπέρ της ταινίας. Στη δήλωσή της, η βρετανική εφημερίδα καταδίκασε την αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης στην ταινία, χαρακτηρίζοντάς την «αυταρχική».

Η «Guardian» επαίνεσε τους σκηνοθέτες της ταινίας «NAZA» και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την παραγωγή από «οποιεσδήποτε επιθέσεις ή προσπάθειες λογοκρισίας».

Ερωτήματα για την κάλυψη του πολέμου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Channel 13, ο δημοσιογράφος Ραβίβ Ντράκερ έθεσε το ερώτημα γιατί η ταινία δεν αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου.

Επίσης, ο δημοσιογράφος ρώτησε γιατί δεν δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην κακομεταχείριση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. Ο Γουβάλ Άμπραχαμ απάντησε ότι η ταινία περιελάμβανε αυτά τα θέματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki