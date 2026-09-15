Επίθεση Τραμπ σε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που ο ίδιος διόρισε

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2026, επίθεση στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, τους οποίους ο ίδιος είχε διορίσει. Η επίθεση αυτή ήρθε ως αντίδραση σε μια απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ο Τραμπ διαφώνησε έντονα. Η επίμαχη απόφαση αφορά την άρνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου να επιτρέψει στην Ταχυδρομική Υπηρεσία (USPS) να εφαρμόσει νέους κανονισμούς σχετικά με τις επιστολικές ψήφους, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τους δικαστές

Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά, ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω». Οι δηλώσεις του ήταν ιδιαίτερα σκληρές, καθώς κατηγόρησε τους δικαστές για έλλειψη θάρρους.

Ο πρώην πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι «ορισμένοι δικαστές παγώνουν μπροστά σε αυτούς τους διαταραγμένους και διεφθαρμένους Δημοκρατικούς και είναι εντελώς ανίκανοι να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας». Ο Τραμπ τόνισε πως η «φρικτή» αυτή απόφαση αποτελεί «βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους και την Αμερική».

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους δικαστές που ο ίδιος είχε επιλέξει, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι από τους οποίους πήρα συνέντευξη για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, είναι απλώς μια σκιά του αρχικού εαυτού τους».

Η απόφαση για τις επιστολικές ψήφους

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, με ψήφους επτά υπέρ έναντι δύο κατά, απέρριψαν χθες την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ. Η προσφυγή αυτή ζητούσε την εφαρμογή αυστηρότερων όρων στην επιστολική ψήφο, ενόψει των επικείμενων και κρίσιμων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η άρνηση του δικαστηρίου να επιτρέψει στην Ταχυδρομική Υπηρεσία (USPS) να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους ήταν ο βασικός λόγος της επίθεσης του πρώην προέδρου. Η απόφαση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο διεξαγωγής των ψηφοφοριών στις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου.

Η στάση του συντηρητικού δικαστή Μπρετ Κάβανο

Αξίζει να σημειωθεί η θέση του συντηρητικού δικαστή Μπρετ Κάβανο, ο οποίος συμφώνησε με την πλειοψηφία των δικαστών. Ο Κάβανο θεώρησε ότι, παρόλο που το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να είναι σύννομο, η εφαρμογή των νέων κανόνων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα «θα ήταν αυθαίρετη».

Ο δικαστής Κάβανο αιτιολόγησε την απόφασή του επισημαίνοντας ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν θα είχαν «επαρκή χρόνο» για να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις. Αυτή η άποψη συνέβαλε στην απόρριψη της προσφυγής της κυβέρνησης Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο Κάβανο θεωρείται συντηρητικός δικαστής και είχε διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader