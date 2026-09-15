Νέος κύκλος συλλήψεων διαδηλωτών στην Τουρκία εν μέσω εκστρατείας κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Οι αρχές της Τουρκίας προχώρησαν σε έναν νέο κύκλο συλλήψεων διαδηλωτών, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης κρατικής επιχείρησης που στοχεύει τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Τουλάχιστον 150 άτομα συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές έξω από το δικαστικό μέγαρο Τσαγκλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να διαμαρτυρηθεί για προηγούμενες συλλήψεις μελών της κοινότητας.

Εκτεταμένες συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη

Η συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τσαγκλαγιάν της Κωνσταντινούπολης είχε οργανωθεί με σκοπό να γίνουν δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, η αστυνομία παρενέβη και εμπόδισε τους συγκεντρωμένους να προβούν σε αυτές τις δηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης, τουλάχιστον 150 άνθρωποι συνελήφθησαν, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι εξέφραζαν τη διαμαρτυρία τους για τις συλλήψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Το να είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ και να οργανώνεσαι δεν είναι έγκλημα». Παράλληλα, φώναζαν συνθήματα όπως «Ζήτω η ζωή, ενάντια στο μίσος», πριν οι αρχές προχωρήσουν στην επέμβαση και τις συλλήψεις.

Κλιμάκωση της εκστρατείας κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Οι σημερινές συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη σηματοδοτούν την πιο πρόσφατη κλιμάκωση μιας ευρύτερης εκστρατείας που διεξάγουν οι τουρκικές αρχές. Αυτή η εκστρατεία περιγράφεται από οργανώσεις δικαιωμάτων και μέλη της αντιπολίτευσης ως μια διευρυνόμενη επίθεση κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη χώρα.

Η δράση των αρχών δεν περιορίζεται στις πρόσφατες συλλήψεις. Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε γραφεία συλλόγων, μπλόκαραν διάφορους ιστότοπους και προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων σε πολλές επαρχίες της Τουρκίας. Η διαμαρτυρία στην Κωνσταντινούπολη έρχεται ακριβώς μετά από αυτές τις σαρωτικές επιχειρήσεις που είχαν ως στόχο ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις.

Η επιχείρηση «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής»

Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εφόδους και τις συλλήψεις, διεξάγονται στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που φέρει την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης, ο βασικός σκοπός αυτής της επιχείρησης είναι η προστασία των παιδιών και η διαφύλαξη των οικογενειακών αξιών.

Οι σαρωτικές εφόδοι που στόχευσαν ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες τουρκικές επαρχίες, εντασσόμενες πλήρως στο πλαίσιο αυτής της κυβερνητικής επιχείρησης. Η ονομασία της επιχείρησης και οι δηλωμένοι στόχοι της έχουν προκαλέσει συζητήσεις και ανησυχίες τόσο εντός όσο και εκτός της Τουρκίας.

Διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχίες

Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μάικλ Ο' Φλάχερτι, εξέπνευσε σήμερα την έντονη ανησυχία του. Οι ανησυχίες του επικεντρώνονται στις συλλήψεις, τις εφόδους και τους περιορισμούς στο διαδίκτυο που έχουν ως στόχο τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι οι αναφορές σε «οικογενειακές αξίες» ή στην «προστασία των παιδιών» δεν μπορούν από μόνες τους να δικαιολογήσουν περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζήτησε, επίσης, την άμεση απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται λόγω της δράσης τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε και αυτή την ανησυχία της, μετά τις «πρόσφατες συλλήψεις και τις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίον ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία».

Προφυλακίσεις στην Σμύρνη

Στο πλαίσιο των ίδιων επιχειρήσεων, ένα τουρκικό δικαστήριο διέταξε χθες την προφυλάκιση 16 ατόμων, εν αναμονή της δίκης τους. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στην επαρχία της δυτικής Τουρκίας, Σμύρνη, και ανακοινώθηκε από την τοπική εισαγγελία. Οι προφυλακίσεις αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης εκστρατείας που διεξάγουν οι τουρκικές αρχές κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Reader