Ολλανδία: Αγροτικές κινητοποιήσεις με φωτιές και αποκλεισμούς δρόμων

Αγροτικές κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα στην Ολλανδία, αποτελώντας μια ηχηρή αντίδραση στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση. Οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και άναψαν φωτιές κοντά σε αυτοκινητόδρομους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν προβλήματα στον σιδηρόδρομο, με πολλούς να αποδίδουν τη δολιοφθορά στις κινητοποιήσεις.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι φωτιές

Οι αγρότες της Ολλανδίας βγήκαν στους δρόμους, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα κυβερνητικά μέτρα. Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων, άναψαν φωτιές σήμερα κοντά σε αυτοκινητόδρομους, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι φωτιές αυτές προκλήθηκαν από αγανακτισμένους αγρότες, οι οποίοι επέλεξαν την ημέρα παρουσίασης του κυβερνητικού προϋπολογισμού για να πραγματοποιήσουν τις ενέργειές τους.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες έβαλαν φωτιά σε μπάλες σανού και ελαστικά αυτοκινήτων. Η ακτιβιστική οργάνωση «Farmers Defence Force» (Δύναμη Άμυνας Αγροτών) ανακοίνωσε τις ενέργειες αυτές, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της αντίδρασης του αγροτικού κόσμου.

Η αντίδραση των αγροτών στα κυβερνητικά μέτρα

Η δυσαρέσκεια των αγροτών της Ολλανδίας έχει φτάσει «στο κόκκινο» λόγω των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης «Farmers Defence Force», Σίτα φαν Κέμπερμα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νιώθουμε ότι η χώρα φλέγεται. Οι αγρότες αισθάνονται ότι οι επιχειρήσεις τους καίγονται εξαιτίας των σχεδίων της κυβέρνησης».

Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει το κλίμα αγανάκτησης που επικρατεί στον αγροτικό τομέα, ο οποίος θεωρεί ότι τα κυβερνητικά σχέδια απειλούν ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών του. Η επιλογή της ημέρας παρουσίασης του προϋπολογισμού για τις κινητοποιήσεις υποδηλώνει τη βούληση των αγροτών να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση.

Προβλήματα στον σιδηρόδρομο και υποψίες δολιοφθοράς

Νωρίς σήμερα το πρωί, εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ολλανδίας. Η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών, ProRail, ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία. Τα σημεία αυτά εντοπίστηκαν κυρίως σε αγροτικές περιοχές, στο κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν σε διακοπή ρεύματος και γενικότερα προβλήματα στον σιδηρόδρομο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, καθώς η φύση των παρεμβάσεων στις ράγες υποδεικνύει σκόπιμη ενέργεια.

Η στάση της «Δύναμης Άμυνας Αγροτών» και οι έρευνες

Σχετικά με τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η οργάνωση «Farmers Defence Force» δήλωσε ότι δεν ευθύνεται για τις ενέργειες αυτές. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες, οι οποίοι μπορεί να προχώρησαν σε τέτοιες ενέργειες εκτός του πλαισίου της οργανωμένης κινητοποίησης.

Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD έχει ξεκινήσει έρευνα για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η AIVD συνεργάζεται με την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, αρνούμενη ωστόσο να προβεί σε σχόλια σχετικά με την πορεία των ερευνών.

Κυκλοφοριακά προβλήματα σε αυτοκινητοδρόμους

Πέρα από τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, η κατάσταση στους αυτοκινητοδρόμους ήταν επίσης δύσκολη. Γύρω στο μεσημέρι, ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία κατά μήκος των οδικών αξόνων. Αυτό ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν σε κλείσιμο δρόμων, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι φωτιές αυτές, όπως αναφέρθηκε, συνδέονται με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτόν τον τρόπο για να εκφράσουν την έντονη διαμαρτυρία τους κατά των κυβερνητικών πολιτικών.

Με πληροφορίες από: Reader