Ο Φρίντριχ Μερτς προαναγγέλλει μέτρα για τις τιμές των καυσίμων στη Γερμανία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προανήγγειλε μια σειρά από μέτρα με στόχο την ανακούφιση των πολιτών της χώρας από τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παρόλο που δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε εντατικές διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση των «ακριβών μέσων». Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί πολύ σύντομα, όπως τόνισε.

Οι δηλώσεις του καγκελάριου

Ο Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας από το συνέδριο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου BGA στο Βερολίνο, επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντιδράσει στην αύξηση των τιμών. «Ναι, θα αντιδράσουμε στην αύξηση των τιμών (…) Πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η πρόταση θα έρθει πολύ σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο καγκελάριος διευκρίνισε ότι οι ακριβείς λεπτομέρειες των μέτρων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Πρόσθεσε πως διεξάγονται εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων, με σκοπό την άμεση παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η κατάσταση των τιμών και οι καταγγελίες για εκμετάλλευση

Οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Χθες, η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,32 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ έφτασε τα 2,44 ευρώ ανά λίτρο. Αυτή η αύξηση έχει προκαλέσει ανησυχία στους καταναλωτές.

Σχετικά με τις καταγγελίες περί εκμετάλλευσης της κρίσης από τις πετρελαϊκές εταιρίες, ο Φρίντριχ Μερτς παρέπεμψε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ. Σημείωσε ότι η αρχή αυτή είναι «εξοπλισμένη με τη δικαιοδοσία ελέγχου της κατάχρησης ώστε να αντιδράσει στην αύξηση τιμών». Ωστόσο, ο καγκελάριος τόνισε ταυτόχρονα ότι «αισθανόμαστε όμως και ότι τουλάχιστον από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αυτό δεν είναι αρκετό».

Διαφωνίες και προτάσεις εντός του κυβερνητικού συνασπισμού

Εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, μέλος του CDU, πρότεινε στοχευμένη ανακούφιση για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού μέσω άμεσων πληρωμών. Ωστόσο, αυτή η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους εταίρους του συνασπισμού, ούτε καν εντός του δικού της κόμματος.

Από την πλευρά του, ο πολιτικός του CDU, Σεμπάστιαν Στάινκε, ζήτησε προσωρινή μείωση του ενεργειακού φόρου στο «ευρωπαϊκό ελάχιστο». Επιπλέον, πρότεινε την προσαρμογή των γερμανικών τιμών CO2, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στην Handelsblatt: «Πρέπει να το επανεξετάσουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η προστασία του κλίματος να μην οδηγήσει σε υπερβολικά κοινωνικά βάρη».

Η θέση της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση, μέσω της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), έχει επίσης καταθέσει τις δικές της προτάσεις για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων. Η AfD εισηγήθηκε μια μόνιμη μείωση των φόρων και των εισφορών στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους πολίτες.

Ο Λάιφ-Έρικ Χολμ, επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, δήλωσε στην Handelsblatt ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση στην Bundestag. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τη μείωση του ενεργειακού φόρου για το φυσικό αέριο, τη βενζίνη και το ντίζελ στο ελάχιστο της ΕΕ, την κατάργηση του φόρου CO2 και τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Με πληροφορίες από: Reader