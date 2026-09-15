Η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν βιβλία

Η Σιγκαπούρη εγκαινίασε αυτόν τον μήνα μια πρωτότυπη πενταετή εθνική εκστρατεία, με στόχο την καλλιέργεια της αναγνωστικής συνήθειας μεταξύ των πολιτών της. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στα ανησυχητικά μειωμένα ποσοστά των αναγνωστών βιβλίων που παρατηρήθηκαν στη χώρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι πολίτες θα λαμβάνουν μικρές χρηματικές απολαβές εφόσον καταγράφουν τον χρόνο που αφιερώνουν στην ανάγνωση σε έναν ειδικό κυβερνητικό ιστότοπο.

Η ανησυχία για τη μείωση της ανάγνωσης

Οι αρχές της Σιγκαπούρης θορυβήθηκαν από τα στοιχεία που έδειχναν μια σημαντική μείωση στο ποσοστό των πολιτών που επιλέγουν να διαβάσουν βιβλία στον ελεύθερό τους χρόνο. Αυτή η πτώση στα ποσοστά των αναγνωστών οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να δράσει άμεσα, με σκοπό να σώσει την κατάσταση και να τονώσει αυτή την υπέροχη συνήθεια.

Έτσι, ορίστηκαν συγκεκριμένα κίνητρα για την ενθάρρυνση της ανάγνωσης, με την ελπίδα ότι θα αντιστραφεί η αρνητική τάση και η ανάγνωση θα γίνει ξανά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων.

Η νέα εθνική εκστρατεία και το σύστημα πόντων

Η πρωτοβουλία που τέθηκε σε εφαρμογή αυτόν τον μήνα αποτελεί μια πρωτότυπη πενταετή εθνική εκστρατεία, η οποία έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της αναγνωστικής συνήθειας. Βασικό της στοιχείο είναι η παροχή μικρών χρηματικών απολαβών στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να καταγράφουν τον χρόνο που αφιερώνουν στην ανάγνωση σε έναν ειδικά διαμορφωμένο κυβερνητικό ιστότοπο.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα συλλογής πόντων, με την ελπίδα ότι η ανάγνωση θα επανέλθει και θα γίνει ξανά μια καθημερινή συνήθεια για τους κατοίκους της Σιγκαπούρης.

Η σημασία της ανάγνωσης κειμένων μεγάλης έκτασης

Η Μελίσα Ταμ, η επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, υπογράμμισε τη σημασία της ανάγνωσης, διαχωρίζοντάς την σε δύο κατηγορίες. Όπως επεσήμανε, η ανάγνωση μικρού περιεχομένου μπορεί να βοηθά τους πολίτες να παραμένουν ενημερωμένοι, ωστόσο η ανάγνωση κειμένων μεγάλης έκτασης έχει πολύ πιο ουσιαστικά οφέλη. Συγκεκριμένα, ενισχύει την προσοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία των ατόμων.

Η κυρία Ταμ εξέφρασε την επιθυμία να δουν ένα έθνος αναγνωστών που θα διακρίνονται από περιέργεια, στοχαστικότητα και οξυδέρκεια. Ο τελικός στόχος είναι οι πολίτες να διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να πορευτούν αποτελεσματικά σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος, με την ανάγνωση να αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Λεπτομέρειες του προγράμματος αμοιβών

Το πρόγραμμα παροχής κινήτρων, αν και πρωτοποριακό, δεν έχει σχεδιαστεί για να κάνει πλούσιους τους λάτρεις του διαβάσματος. Για να κερδίσει κάποιος ένα δολάριο Σιγκαπούρης, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 70 λεπτά του ευρώ, απαιτούνται 50 ημέρες ανάγνωσης. Κάθε συνεδρία ανάγνωσης, η οποία πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 15 λεπτών, αποφέρει στους αναγνώστες 20 εικονικά νομίσματα.

Για να λάβουν την πληρωμή του ενός δολαρίου, οι συμμετέχοντες πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 1.000 εικονικά νομίσματα. Σημαντική λεπτομέρεια του προγράμματος είναι ότι μπορεί να καταγραφεί μόνο μία συνεδρία ανάγνωσης ανά ημέρα, ανεξάρτητα από τον συνολικό χρόνο που αφιερώνει κάποιος στο διάβασμα εντός της ίδιας ημέρας.

Παγκόσμια τάση μείωσης της συγκέντρωσης

Η υλοποίηση αυτού του μοναδικού προγράμματος στη Σιγκαπούρη έρχεται σε μια περίοδο όπου παρατηρείται παγκοσμίως μια ανησυχητική μείωση της συγκέντρωσης των ανθρώπων. Παράλληλα, οι αναγνωστικές συνήθειες φθίνουν σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας την πρωτοβουλία της Σιγκαπούρης ιδιαίτερα επίκαιρη και σημαντική στην προσπάθεια αντιστροφής αυτής της τάσης.

Με πληροφορίες από: Reader