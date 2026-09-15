Ισόβια κάθειρξη σε γυναικοκτόνο στο Ελ Σαλβαδόρ: Η πρώτη απόφαση μετά τον νέο νόμο

Δικαστήριο στο Ελ Σαλβαδόρ επέβαλε για πρώτη φορά ποινή ισόβιας κάθειρξης σε κατηγορούμενο για το αδίκημα της γυναικοκτονίας. Η απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του νέου, αυστηρότερου νόμου που προώθησε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε για σοβαρά αδικήματα. Η γενική εισαγγελία της χώρας ανακοίνωσε την ιστορική αυτή καταδίκη, τονίζοντας την εφαρμογή των τροποποιημένων διατάξεων της νομοθεσίας.

Η ιστορική καταδίκη για γυναικοκτονία

Η γενική εισαγγελία του Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε «την πρώτη καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη για γυναικοκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις». Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας X, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της δικαστικής απόφασης για τη χώρα. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν κατηγορούμενο ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία μιας γειτόνισσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, ο δράστης παρενοχλούσε μόνιμα τη γυναίκα, ενώ η δολοφονία διαπράχθηκε με μαχαίρι. Αυτή η καταδίκη αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του αυστηρότερου νομικού πλαισίου που έχει τεθεί σε ισχύ για το αδίκημα της γυναικοκτονίας, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τις ποινές

Η δυνατότητα επιβολής ποινής ισόβιας κάθειρξης προέκυψε μετά την κατάργηση, τον Απρίλιο, της συνταγματικής απαγόρευσης που ίσχυε μέχρι πρότινος. Το Κογκρέσο του Ελ Σαλβαδόρ προχώρησε σε αυτή την τροποποίηση, επιτρέποντας πλέον την επιβολή της βαρύτατης αυτής ποινής σε πρόσωπα που καταδικάζονται για φόνο, βιασμό ή τρομοκρατία. Πριν από αυτή την αλλαγή, η μέγιστη ποινή που μπορούσε να επιβληθεί ήταν τα 60 χρόνια κάθειρξης.

Επιπλέον, το προηγούμενο νομικό πλαίσιο περιλάμβανε μηχανισμούς που επέτρεπαν τη μείωση των ποινών. Με τις νέες διατάξεις, οι δυνατότητες αυτές περιορίζονται σημαντικά, ενισχύοντας την αυστηρότητα του ποινικού συστήματος. Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε ήταν ο βασικός υποστηρικτής αυτών των τροποποιήσεων, με στόχο την εντατικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος.

Διεύρυνση της ισόβιας κάθειρξης και ορισμός της τρομοκρατίας

Πέρα από τις γενικές αλλαγές, ο κ. Μπουκέλε προώθησε και τη διεύρυνση της δυνατότητας επιβολής ποινής ισόβιας κάθειρξης σε ανήλικους. Αυτό αφορά περιπτώσεις όπου ανήλικοι καταδικάζονται για εγκλήματα όπως φόνος, βιασμός ή τρομοκρατικές ενέργειες, σηματοδοτώντας μια περαιτέρω αυστηροποίηση του νόμου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο τρέχων νομικός ορισμός της «τρομοκρατίας» στο Ελ Σαλβαδόρ συμπεριλαμβάνει την ένταξη σε συμμορία. Αυτή η διευρυμένη ερμηνεία επιτρέπει την εφαρμογή των αυστηρών ποινών σε ένα ευρύτερο φάσμα αδικημάτων που σχετίζονται με την οργανωμένη εγκληματικότητα και τις συμμορίες.

Η πρώτη ιστορικά ισόβια κάθειρξη και η πολιτική Μπουκέλε

Παρόλο που η καταδίκη για γυναικοκτονία είναι η πρώτη του είδους της βάσει του νέου νόμου, η πρώτη ποινή ισόβιας κάθειρξης στην ιστορία της χώρας της κεντρικής Αμερικής επιβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Η απόφαση αυτή αφορούσε έναν άνδρα που κρίθηκε ένοχος για ληστεία μετά φόνου, επιβεβαιώνοντας την άμεση εφαρμογή των νέων διατάξεων στο ποινικό σύστημα.

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 2019, έχει επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Αυτό το μέτρο αποτελεί μέρος του «πολέμου» που έχει κηρύξει στις συμμορίες, με στόχο την κατακόρυφη μείωση της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 92.000 συλλήψεις χωρίς εντάλματα, οδηγώντας την εγκληματικότητα σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader