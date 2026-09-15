Νέα απόφαση για τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Σε νέο σχολείο αναμένεται να φοιτήσουν ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, καθώς ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να αποσύρουν τα παιδιά τους από το βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο είχαν μόλις ξεκινήσει τη φοίτησή τους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων για τα δύο παιδιά.

Η απόφαση για την αλλαγή σχολείου

Η απόφαση για την απόσυρση των παιδιών από το σχολείο ελήφθη κατόπιν συμβουλής της ομάδας ασφαλείας της οικογένειας. Συγκεκριμένα, η ομάδα ασφαλείας έκρινε ότι υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες στην οργάνωση των καθημερινών μετακινήσεων από και προς το σχολείο με τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού διευκρίνισε ότι η αλλαγή σχολείου αποφασίστηκε έπειτα από συζήτηση με τους υπεύθυνους ασφαλείας. Οι συζητήσεις αυτές επικεντρώθηκαν στις πρακτικές δυσκολίες που προέκυπταν από τις καθημερινές μετακινήσεις των παιδιών.

Η στάση των γονέων και οι λόγοι

Οι γονείς, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, παραμένουν εξαιρετικά ευγνώμονες προς τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου. Ο εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε ότι εκτιμούν την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έδειξαν προς την οικογένειά τους.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι η απόφαση για την απόσυρση των παιδιών δεν σχετίζεται με το ίδιο το σχολείο ή με την ποιότητα της φροντίδας που έλαβαν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ. Πηγή κοντά στο ζευγάρι υποστήριξε ότι τα δύο παιδιά είχαν προσαρμοστεί πολύ καλά στο περιβάλλον του σχολείου και ότι οι γονείς τους επιθυμούσαν να παραμείνουν εκεί.

Ωστόσο, παρά την επιθυμία των γονέων και την καλή προσαρμογή των παιδιών, κρίθηκε ότι οι καθημερινές διαδρομές από και προς το σχολείο δεν μπορούσαν να οργανωθούν με τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας. Αυτή η ανησυχία για την ασφάλεια ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή.

Η επόμενη μέρα για Άρτσι και Λίλιμπετ

Μετά την απόσυρση από το αρχικό βρετανικό σχολείο, τα δύο παιδιά αναμένεται πλέον να εγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής. Η διαδικασία αυτή θα διασφαλίσει τη συνέχεια της εκπαίδευσής τους σε ένα περιβάλλον που θα πληροί τα κριτήρια ασφαλείας που έχουν τεθεί.

Η οικογένεια αναζητά πλέον την καταλληλότερη λύση για τη φοίτηση των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις ασφαλείας που θεωρούνται απαραίτητες για την προστασία τους.

Επανεξέταση της αστυνομικής προστασίας του πρίγκιπα Χάρι

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία επανεξετάζεται το καθεστώς της αστυνομικής προστασίας του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία. Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε αντιπαράθεση με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η αντιπαράθεση αυτή ξεκίνησε μετά την απόφαση να μην έχει πλέον αυτόματο δικαίωμα σε αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου ο πρίγκιπας Χάρι αποχώρησε από τα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας το έτος 2020.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αρμόδια επιτροπή Ravec έχει ενημερώσει τον δούκα του Σάσεξ ότι θα πραγματοποιηθεί πλήρης επανεξέταση των κινδύνων ασφαλείας. Η επανεξέταση αυτή αφορά τόσο τον ίδιο τον πρίγκιπα Χάρι όσο και τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο των αναγκών τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis