New York Times: Φόβοι για νέα κούρσα βιολογικών όπλων με τεχνητή νοημοσύνη

Η ανάλυση των New York Times αναδεικνύει τους αυξανόμενους φόβους για μια νέα κούρσα βιολογικών όπλων, η οποία τροφοδοτείται από την ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδίως εξειδικευμένων βιολογικών μοντέλων. Η δυνατότητα της AI να σχεδιάζει νέα γονιδιώματα και να προβλέπει θανατηφόρες παραλλαγές, σε συνδυασμό με ύποπτα αιτήματα από κρατικά εργαστήρια προς μοντέλα της Anthropic, εντείνει την ανησυχία. Αυτή η σύγκλιση τεχνολογιών δημιουργεί τον κίνδυνο ενός διεθνούς ανταγωνισμού, πέρα από την απειλή μεμονωμένων κακόβουλων χρηστών.

Η ανησυχία για τη νέα κούρσα βιολογικών όπλων

Η ταχύτατη ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων βιολογίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν πολύ πιο ανησυχητικό ορίζοντα για το μέλλον. Παρόλο που η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει μετατρέψει ακόμη έναν μεμονωμένο χρήστη σε «κατασκευαστή» θανατηφόρων παθογόνων, οι δυνατότητές της εγείρουν σοβαρές ανησυχίες.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να σχεδιάζουν νέα γονιδιώματα, να προβλέπουν πιο μεταδοτικές ή θανατηφόρες παραλλαγές και, χωρίς ισχυρές δικλίδες ασφαλείας, να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Την ανησυχία εντείνουν πρόσφατα αιτήματα από το εξωτερικό προς μοντέλα της εταιρείας Anthropic, τα οποία φαίνεται ότι προήλθαν από κρατικά εργαστήρια και αφορούσαν παθογόνα.

Η εξέλιξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, ο κύριος κίνδυνος δεν προέρχεται τόσο από τα σημερινά chatbots, όσο από μια νέα γενιά μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτά τα μοντέλα εκπαιδεύονται απευθείας πάνω σε δεδομένα DNA, κυττάρων και γονιδιωμάτων, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα.

Τα προηγμένα αυτά συστήματα δεν περιορίζονται στην απλή αναζήτηση ήδη υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης. Αντιθέτως, έχουν την ικανότητα να ανακαλύπτουν βιολογικά μοτίβα και να παράγουν νέες αλληλουχίες που δεν υπάρχουν στη φύση, γεγονός που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες, αλλά και τους κινδύνους, της χρήσης τους.

Σειρά προειδοποιήσεων και περιστατικών

Οι φόβοι για την κατάχρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ενταθεί σημαντικά μέσα σε λίγους μόνο μήνες, με μια σειρά από γεγονότα να υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανησυχία. Τον Απρίλιο, ειδικοί στη βιοασφάλεια προειδοποίησαν ότι ήταν ανησυχητικά εύκολο να αποσπαστούν από chatbots πληροφορίες για τρόπους με τους οποίους παθογόνα θα μπορούσαν να γίνουν πιο επικίνδυνα.

Τον Ιούνιο, επιστήμονες και στελέχη εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην κατασκευή συνθετικού DNA. Η επιστολή τόνιζε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πλέον να επιταχύνει τον σχεδιασμό τοξινών και ιών. Τον Αύγουστο, η ανησυχία εντάθηκε περαιτέρω, όταν επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσουν ιούς που δεν είχαν υπάρξει στη φύση.

Πιο πρόσφατα, την περασμένη Πέμπτη, η εταιρεία Anthropic ανακοίνωσε ότι είχε μπλοκάρει αρκετές απόπειρες χρήσης των μοντέλων της. Οι απόπειρες αυτές προέρχονταν από άτομα που ενδεχομένως επιχειρούσαν να αξιοποιήσουν παθογόνα ως όπλα, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας.

Οι προτάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, επανήλθε το Σάββατο με δηλώσεις που υπογράμμισαν την ανάγκη για άμεση δράση. Ο Αμοντέι ζήτησε επιβράδυνση της ανάπτυξης των πλέον προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την εφαρμογή ισχυρότερων δικλίδων ασφαλείας για την προστασία από πιθανές απειλές.

Μεταξύ των μέτρων που πρότεινε ο Ντάριο Αμοντέι ήταν η απαγόρευση της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης για την παραγωγή βιολογικών όπλων. Επιπλέον, ζήτησε να απαγορευτεί η δυνατότητα των εταιρειών να επιτρέπουν στους χρήστες να αξιοποιούν την τεχνολογία για τέτοιους σκοπούς, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρούς κανονισμούς και ελέγχους.

Με πληροφορίες από: Enikos