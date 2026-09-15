Ρώσος ολιγάρχης φέρεται να χρηματοδότησε τη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύμφωνα με ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα ο ιστότοπος ProPublica, ένας Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι ο πρωτότοκος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η δεξίωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως χλιδάτη, έλαβε χώρα στις Μπαχάμες. Τα έξοδα της εκδήλωσης φέρεται να καλύφθηκαν εν μέρει από τον εν λόγω ολιγάρχη, με το συνολικό ποσό της συνεισφοράς να φτάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Ο ρόλος του ρώσου ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ

Το ρεπορτάζ του ProPublica κατονομάζει συγκεκριμένα τον Ουμάρ Κρεμλιόφ ως τον Ρώσο ολιγάρχη που φέρεται να χρηματοδότησε τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κρεμλιόφ είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA).

Οι πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η οικονομική του συνεισφορά στη γαμήλια δεξίωση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν σημαντική, ανερχόμενη σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κρεμλιόφ είχε γνωρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λίγο πριν από τον γάμο, τον Μάιο. Ο Ρώσος ολιγάρχης ήταν επίσης μεταξύ αρκετών Ρώσων προσκεκλημένων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Το κόστος της χλιδάτης δεξίωσης στις Μπαχάμες

Οι λεπτομέρειες που παρέχει το ProPublica σχετικά με τα έξοδα της γαμήλιας δεξίωσης στις Μπαχάμες είναι ενδεικτικές της χλιδής της εκδήλωσης. Μόνο η ενοικίαση ενός ιδιωτικού νησιού, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος της δεξίωσης, λέγεται ότι κόστισε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά.

Πέρα από την ενοικίαση του νησιού, ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων που πλαισίωσε τη γιορτή φέρεται να στοίχισε γύρω στα 70.000 δολάρια. Αυτά τα ποσά αποτελούν μέρος της συνολικής χρηματοδότησης που φέρεται να προσέφερε ο Ουμάρ Κρεμλιόφ για την εκδήλωση.

Η αντίδραση της νύφης Μπετίνα Άντερσον

Μετά τη δημοσίευση του επίμαχου ρεπορτάζ, η νύφη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Μπετίνα Άντερσον, προέβη σε σχόλια μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Άντερσον θέλησε να διευκρινίσει τη φύση της οικονομικής συνεισφοράς.

Στην ανάρτησή της, η Μπετίνα Άντερσον ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για τη φιλία δεν απαιτείται πολιτικό κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν κρύβει απαραίτητα σκοπιμότητες. Και ορισμένες φορές ένα γαμήλιο δώρο είναι απλώς ένα γαμήλιο δώρο». Με αυτόν τον τρόπο, υποστήριξε ότι η προσφορά ήταν μια πράξη φιλίας.

Επιπλέον, η νύφη δήλωσε ότι «ο καλός μας φίλος Ουμάρ διοργάνωσε με μεγάλη γενναιοδωρία δυο υπέροχες γιορτινές βραδιές για εμάς, μετά τον γάμο μας». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του ζεύγους για την κίνηση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο».

Το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων με τη ρωσική ελίτ

Το θέμα της χρηματοδότησης της γαμήλιας δεξίωσης έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν την αμερικανική πολιτική σκηνή. Ο πατέρας του γαμπρού, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με κατηγορίες για σχέσεις με μέλη της ρωσικής ελίτ.

Αυτές οι κατηγορίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων και ερευνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας των ΗΠΑ, η ρωσική κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016. Η προσπάθεια αυτή είχε ως στόχο να ευνοήσει τον τότε υποψήφιο, Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader