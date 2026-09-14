Βρετανία: Ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για δύο δεκαετίες

Ένας 60χρονος άνδρας από τη Βρετανία ομολόγησε σήμερα ενώπιον κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ ότι επί είκοσι χρόνια νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους. Ο άνδρας, κάτοικος βόρειας Αγγλίας, δήλωσε ένοχος για δεκάδες κατηγορίες που τον βαρύνουν, οι οποίες αφορούν βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και χορήγηση ουσιών με σκοπό την καταστολή του θύματος. Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς στην κακοποίηση της γυναίκας κατηγορούνται ότι συμμετείχαν και άλλοι δεκατρείς άνδρες.

Η ομολογία και οι κατηγορίες του συζύγου

Ο 60χρονος Βρετανός, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του θύματος, δήλωσε ένοχος ενώπιον του κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Συνολικά, ο άνδρας αντιμετωπίζει 60 κατηγορίες, καθώς είχε ήδη ομολογήσει 15 από αυτές σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, ενώ επρόκειτο να δικαστεί για τις υπόλοιπες 45. Οι αποτρόπαιες πράξεις διαπράχθηκαν στην οικογενειακή κατοικία στο Στόκπορτ του Μείζονος Μάντσεστερ, καλύπτοντας μια μακρά περίοδο από τον Νοέμβριο του 2004 έως τη σύλληψή του τον Οκτώβριο του 2025.

Μεταξύ των κατηγοριών για τις οποίες ομολόγησε περιλαμβάνονται βιασμοί, επίθεση με διείσδυση, σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού. Ο άνδρας παραδέχθηκε επίσης ότι χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες στη σύζυγό του, με σκοπό την καταστολή ή την ακινητοποίησή της, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπλοκή της σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς τη συγκατάθεσή της. Επιπλέον, δήλωσε ένοχος για μια κατηγορία κοινοποίησης ιδιωτικών εικόνων ή βιντεοληπτικού υλικού, καθώς και για οκτώ κατηγορίες σοβαρής σεξουαλικής επίθεσης. Πριν τη σύλληψή του, ο 60χρονος διατηρούσε μια ευυπόληπτη δουλειά.

Η παρουσία της συζύγου στο δικαστήριο

Η σύζυγος, η οποία είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι, έχοντας ναρκωθεί από τον σύζυγό της, ήταν παρούσα στο ακροατήριο του Κακουργιοδικείου Manchester Minshull Street. Συνοδευόταν από συγγενείς κατά τη διάρκεια της 18λεπτης διαδικασίας κατά την οποία ο σύζυγός της υπέβαλε τις δηλώσεις ενοχής του.

Η γυναίκα παρακολουθούσε προσηλωμένη τις εξελίξεις, κρατώντας τα χέρια μελών της οικογένειάς της, ενώ ο σύζυγός της μιλούσε σιγανά από το εδώλιο των κατηγορουμένων. Σε κάποια στιγμή, έγειρε προς τα εμπρός με το κεφάλι στα χέρια της και φάνηκε να σκουπίζει τα δάκρυά της, αποτυπώνοντας το δράμα που βίωνε επί τόσα χρόνια.

Η εμπλοκή άλλων δεκατριών ανδρών

Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά δεκατρείς ακόμη άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας. Οι άνδρες αυτοί είναι ηλικίας από 28 έως 74 ετών και οι πράξεις τους φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2018 και 2025. Ο σύζυγος, ο οποίος είχε μια ευυπόληπτη δουλειά, φέρεται να διευκόλυνε τη συμμετοχή τους.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται πρόσωπα με διάφορα επαγγέλματα, όπως ένας διασώστης ασθενοφόρου, ο οποίος είχε φωτογραφηθεί κάποτε να συναντά τον Πρίγκιπα Χάρι, ένας πρώην DJ νυχτερινού κέντρου, ένας διευθύνων σύμβουλος ποδοσφαιρικού συλλόγου και ένας τεχνικός πανεπιστημίου.

Η πορεία της δικαστικής διαδικασίας

Από τους δεκατρείς άνδρες που κατηγορούνται για αδικήματα κατά της συζύγου, οι δώδεκα έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Αυτές περιλαμβάνουν βιασμό, συνωμοσία για βιασμό, επίθεση με διείσδυση, σεξουαλική επίθεση και συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με δόλο.

Μόνον ένας από τους δεκατρείς έχει δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνωμοσία για βιασμό. Η ακροαματική διαδικασία για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο και προβλέπεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, δεδομένης της πολυπλοκότητας και του πλήθους των κατηγοριών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos