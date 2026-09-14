Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν αυτοδιάθεση και ένταξη στην ΕΕ

Ιστορική ημέρα για τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς οι ηγέτες τους υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν «το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση». Στη διακήρυξη δηλώνεται επίσης ότι το μέλλον των εθνών τους «βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη στο Κάρντιφ.

Η κοινή διακήρυξη και οι διεκδικήσεις

Στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες αναφέρεται ρητά πως «τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση». Παράλληλα, οι υπογράφοντες καλούν τη βρετανική κυβέρνηση «να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις». Οι ηγέτες εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι «το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της ΕΕ», καθώς το Brexit «έπληξε» την οικονομία τους.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, οι συγκεντρωμένοι ηγέτες τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Αυτή η κοινή δράση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τις τρεις περιοχές, οι οποίες επιδιώκουν μεγαλύτερη αυτονομία ή και πλήρη ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ηγέτες που συμμετείχαν στη συνάντηση

Ο πρωθυπουργός της Ουαλίας και επικεφαλής του κόμματος Plaid Cymru, Ριν απ Γιόρουερθ, υποδέχτηκε τους υπόλοιπους ηγέτες στο Κάρντιφ. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο Σκωτσέζος πρωθυπουργός και αρχηγός του Σκωτικού Εθνικού Κόμματος (SNP), Τζον Σουίνι, η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας και αντιπρόεδρος του Σιν Φέιν, Μισέλ Ο’ Νιλ, καθώς και η Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, η πρόεδρος του Σιν Φέιν.

Η συνάντηση αυτή συγκέντρωσε τους επικεφαλής των κομμάτων που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας στις αντίστοιχες χώρες τους, σηματοδοτώντας μια κοινή στάση απέναντι στο ζήτημα της αυτοδιάθεσης και της μελλοντικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πολιτικό τοπίο και η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τόσο η Σκωτία, όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το γεγονός είναι πρωτοφανές από το 1999, όταν εγκαθιδρύθηκαν θεσμοί αυτονομίας, όπως τοπικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις, στις χώρες αυτές.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση έχει ταχθεί κατά της οργάνωσης δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία. Μετά το δημοψήφισμα του 2014 στη Σκωτία, όπου το 55% των ψηφισάντων τάχθηκε κατά της ανεξαρτησίας, διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν διατηρήσει αυτή τη στάση. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, η Ντάουνινγκ Στριτ απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ «πιστεύει σθεναρά στην Ένωση» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και ο διεθνής αντίκτυπος

Η συνάντηση των ηγετών διεξήχθη μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε έκπληξη το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας πως η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν «κάτι το φανταστικό». Ο Τραμπ προέβλεψε επίσης ότι «τελικά θα γίνει» η ένωση της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τη Μισέλ Ο’Νιλ, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν ότι «η συζήτηση για την ένωση είναι ζωντανή και οι άνθρωποι ενδιαφέρονται ζωηρά», όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και «σε διεθνή κλίμακα». Αυτές οι δηλώσεις προσέδωσαν ένα επιπλέον βάρος στις συζητήσεις και τις διεκδικήσεις των τριών εθνών.

Προοπτικές για μελλοντικά δημοψηφίσματα

Το Σιν Φέιν ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ένωση της Ιρλανδίας μέχρι το 2030. Από την πλευρά του, ο Σκωτσέζος πρωθυπουργός Τζον Σουίνι εκτίμησε ότι ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα πρέπει να διεξαχθεί εντός των επόμενων πέντε ετών. Οι ηγέτες έχουν δηλώσει ότι θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos