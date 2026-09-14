Το αεροδρόμιο της Κατάνιας έκλεισε λόγω της Αίτνας

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στη Σικελία, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς το ηφαίστειο της Αίτνας εκτοξεύει στάχτες και καπνούς. Η απόφαση ελήφθη άρον άρον από τις ιταλικές αρχές, θέτοντας σε συναγερμό την περιοχή λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Η διεύθυνση του αεροδρομίου ανακοίνωσε την αναστολή των αφίξεων και αναχωρήσεων, με την προσωρινή διακοπή να ισχύει μέχρι τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα της ίδιας ημέρας.

Η δραστηριότητα της Αίτνας

Η Αίτνα, το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης με ύψος 3.324 μέτρων, παρουσίασε εκ νέου έντονη δραστηριότητα, βρυχόμενη και εκτοξεύοντας σημαντικές ποσότητες στάχτης και καπνών. Αυτή η εκτόξευση καθιστά επικίνδυνες τις συνθήκες πτήσης στην ευρύτερη περιοχή, οδηγώντας στην αναστολή των αεροπορικών δρομολογίων.

Οι καπνοί και οι στάχτες που εκτοξεύονται από το ηφαίστειο δημιουργούν ένα σύννεφο που επηρεάζει την ορατότητα και την ασφάλεια των πτήσεων, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των επιβατών και του προσωπικού. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προσωρινή αναστολή πτήσεων και επιπτώσεις

Η αναστολή των αφίξεων και αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο της Κατάνιας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, με τις πτήσεις να αναμένονται να ξαναρχίσουν μετά τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα. Το αεροδρόμιο αυτό υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά κάθε διακοπή της λειτουργίας του ιδιαίτερα σημαντική για την τουριστική και οικονομική ζωή της Σικελίας.

Η προσωρινή αυτή διακοπή επηρεάζει χιλιάδες ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο ως κύριο κόμβο για την πρόσβαση στο νησί. Οι επιπτώσεις αφορούν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της Σικελίας, οι οποίοι καλούνται να αναπροσαρμόσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Προηγούμενα περιστατικά και δημόσια συζήτηση

Δεν είναι η πρώτη φορά που το αεροδρόμιο της Κατάνιας αναγκάζεται να κλείσει λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας. Συγκεκριμένα, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο του ίδιου έτους, εν μέσω της θερινής σεζόν, εξαιτίας παρόμοιας ηφαιστειακής δραστηριότητας. Αυτό το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα έχει πυροδοτήσει ευρύτερες συζητήσεις στην Ιταλία.

Πολλοί πολίτες και φορείς ζητούν την οριστική επίλυση του ζητήματος, προτείνοντας το κλείσιμο του συγκεκριμένου αεροδρομίου και την ενίσχυση άλλων αεροδρομίων της Σικελίας. Η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία στις αεροπορικές μεταφορές του νησιού, δεδομένης της συχνής ενεργοποίησης του ηφαιστείου.

Το ενδιαφέρον για την Αίτνα

Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η δραστηριότητα της Αίτνας στην καθημερινότητα και τις μεταφορές, το ηφαίστειο αποτελεί ταυτόχρονα ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που προσελκύει το ενδιαφέρον. Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο, για παράδειγμα, προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών.

Αυτοί οι επισκέπτες ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Η Αίτνα, ως το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παραμένει ένα σημείο αναφοράς τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για όσους επιθυμούν να παρατηρήσουν τη δύναμη της φύσης.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit