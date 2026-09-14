Οι ηγέτες Ουαλίας, Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας ζητούν συνταγματική αλλαγή

Οι πρώτοι υπουργοί της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας πραγματοποίησαν μια ιστορική σύνοδο κορυφής στο Κάρντιφ, όπου διακήρυξαν ότι η εποχή της κυριαρχίας του Γουέστμινστερ πλησιάζει στο τέλος της. Οι ηγέτες των τριών χωρών, που αναφέρονται ως τα «κελτικά έθνη» του Ηνωμένου Βασιλείου, κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει την επερχόμενη αλλαγή. Η συνάντηση είχε ως στόχο να θέσει τις περιοχές αυτές σε τροχιά διεξαγωγής δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία τους.

Η ιστορική σύνοδος κορυφής στο Κάρντιφ

Τη Δευτέρα, στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, το Κάρντιφ, συναντήθηκαν σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες: ο ηγέτης του Plaid Cymru, Ρουν απ Ιόργουερθ, ο επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP), Τζον Σουίνι, η αντιπρόεδρος του Σιν Φέιν, Μισέλ Ο’Νιλ, και η πρόεδρος του ίδιου κόμματος και αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Ιρλανδία, Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής συνάντησης, οι ηγέτες προχώρησαν στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο σηματοδότησε τις κοινές τους θέσεις.

Το μνημόνιο αυτό αναγνωρίζει ρητά ότι «το πολιτικό τοπίο αλλάζει» και τονίζει πως «η δυναμική βρίσκεται στο πλευρό των κινημάτων μας». Οι υπογράφοντες εξέφρασαν την ισχυρή τους πεποίθηση ότι «η συνταγματική αλλαγή έρχεται» για τις χώρες τους. Η σύνοδος αυτή αποτέλεσε την πρώτη διά ζώσης συνάντηση των συγγενών πολιτικά κομμάτων, μετά τη νίκη του Plaid Cymru στις εκλογές του Μαΐου για το ουαλικό κοινοβούλιο, το Senedd. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είχε ως συνέπεια να βρεθούν, για πρώτη φορά, αυτονομιστικά κόμματα στην εξουσία και στις τρεις χώρες.

Το μήνυμα προς το Γουέστμινστερ για αυτοδιάθεση

Οι ηγέτες των κομμάτων, συναντώμενοι με την κομματική τους ιδιότητα και όχι ως κυβερνητικοί εκπρόσωποι, συζήτησαν εκτενώς μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Στην ατζέντα τους περιλαμβάνονταν η ενίσχυση της οικονομικής, ενεργειακής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους. Ωστόσο, ένα κεντρικό και ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των συζητήσεων ήταν αυτό της αυτοδιάθεσης, ενισχύοντας το μήνυμα για την ανάγκη συνταγματικής αλλαγής.

Στο κείμενο του μνημονίου κατανόησης, υπογραμμίζεται με σαφήνεια ότι «καμία κυβέρνηση του Γουέστμινστερ δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει τη δημοκρατία ή να υπονομεύσει την αρχή σύμφωνα με την οποία οι λαοί μας θα αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους». Αυτή η δήλωση αποτελεί μια άμεση πρόκληση προς τη βρετανική κυβέρνηση, καλώντας την να προετοιμαστεί και να διευκολύνει την αλλαγή που οι ηγέτες θεωρούν αναπόφευκτη.

Η πολιτική του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιούλιο, έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας την περιφερειακή αποκέντρωση εξουσιών και πόρων στην Αγγλία. Παρόλα αυτά, η πολιτική του απέναντι στις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει μέχρι στιγμής συγκεχυμένη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στη σύνοδο.

Το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας και της επανένωσης της Ιρλανδίας επανήλθε στην επικαιρότητα την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν τη σύνοδο. Ο πρωθυπουργός Μπέρναμ έστειλε επιστολή στον Τζον Σουίνι, τον επικεφαλής του SNP, επαναλαμβάνοντας ότι μια νέα διεξαγωγή του δημοψηφίσματος του 2014 για την ανεξαρτησία της Σκωτίας παρέμενε «εκτός συζήτησης». Η επιστολή αυτή εστάλη μετά από μια φαινομενικά λανθασμένη διατύπωσή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω συζητήσεις.

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιρλανδία

Στη συζήτηση για μια πιθανή διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου παρενέβη απροσδόκητα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιρλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε δημόσια ότι θα ήθελε πολύ να δει μια ενωμένη Ιρλανδία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό «θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί τώρα», δίνοντας νέα διάσταση στις συζητήσεις για το μέλλον της περιοχής.

Η απροσδόκητη αυτή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία έσπευσε να απαντήσει στις δηλώσεις του. Επιπλέον, έντονες αντιδράσεις εκφράστηκαν και από τα ενωτικά κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση κατανομής της εξουσίας στη Βόρεια Ιρλανδία, αναδεικνύοντας την ευαισθησία και την πολυπλοκότητα του θέματος της ιρλανδικής επανένωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis