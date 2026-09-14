Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας εν μέσω σκανδάλων διαφθοράς

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, καθώς έρευνα για υπόθεση διαφθοράς έφτασε μέχρι την υπηρεσία του. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Δευτέρα τους Ουκρανούς βουλευτές να στηρίξουν άμεσα την απομάκρυνσή του, καθώς ο Κραβτσένκο αποτελεί τον τελευταίο υψηλόβαθμο αξιωματούχο που μπήκε στο «στόχαστρο» των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς. Η παραίτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς και των υπόλοιπων υπηρεσιών επιβολής του νόμου βρίσκονται υπό συνεχή πίεση.

Η παραίτηση του γενικού εισαγγελέα

Ο Ρουσλάν Κραβτσένκο, ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, μετά από έρευνα για υπόθεση διαφθοράς που έφτασε μέχρι την υπηρεσία του. Παρόλο που ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε για κάποιο αδίκημα ούτε κατονομάστηκε ως ύποπτος σε οποιαδήποτε έρευνα, οι Αρχές κατηγόρησαν έναν υφιστάμενό του ότι ηγείτο κυκλώματος απάτης.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Δευτέρα τους Ουκρανούς βουλευτές να στηρίξουν άμεσα την απομάκρυνση του γενικού εισαγγελέα της χώρας. Ο Κραβτσένκο ανέφερε ότι βρίσκεται στο εξωτερικό για επίσημο επαγγελματικό ταξίδι.

Διαφθορά και διεθνείς σχέσεις

Τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη προς τον Ζελένσκι και τα ποσοστά δημοτικότητάς του, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία διανύει ήδη το πέμπτο έτος. Η Ουκρανία δυσκολεύεται να αποδείξει στους διεθνείς εταίρους της ότι μπορεί να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς που απαιτούνται.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης, τα οποία είναι απαραίτητα για να παραμείνει η χώρα όρθια. Η πάταξη της διαφθοράς αποτελεί, επίσης, κρίσιμο παράγοντα για την προσπάθεια του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ των αρχών

Ο Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε έρευνα σε βάρος του επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU), Σεμέν Κριβόνος. Το NABU είναι ένα από τα όργανα που αντίστοιχα έθεσαν υπό έρευνα την υπηρεσία του Κραβτσένκο.

Ο Κραβτσένκο ισχυρίστηκε ότι ο Κριβόνος πλαστογράφησε επίσημα έγγραφα προκειμένου να αποκτήσει «παράνομο όφελος εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας». Επιπλέον, ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι υπέγραψε δεύτερη ειδοποίηση για έρευνα σε βάρος ενός προσώπου, το όνομα του οποίου δεν αποκάλυψε, που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO).

Αντιδράσεις από NABU και SAPO

Το NABU και η SAPO, οι δύο υπηρεσίες που συμμετείχαν στην έρευνα η οποία οδήγησε στην παραίτηση του γενικού εισαγγελέα, αντέδρασαν στις δηλώσεις του Κραβτσένκο. Ανέφεραν ότι η δήλωσή του αποτελεί ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο μιας «συστηματικής επίθεσης κατά των ανεξάρτητων φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς».

Οι δύο αυτές υπηρεσίες, το NABU και η SAPO, είχαν επιχειρήσει να τεθούν υπό τον έλεγχο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο παρελθόν, πυροδοτώντας σφορές αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας.

Ζημιά στην εικόνα της Ουκρανίας

Οι σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς και των υπόλοιπων υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ουκρανία βρίσκονται υπό συνεχή πίεση κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία στους κύκλους της κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, δήλωσε, σύμφωνα με την ουκρανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda, ότι «Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικό και προκαλεί τη μέγιστη δυνατή ζημιά στην εικόνα της Ουκρανίας στον κόσμο».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis