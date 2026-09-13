Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις στο ρωσικό ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δριμύτατη κριτική κατά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, καλώντας το Κίεβο να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών υποδομών παραγωγής ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας έλλειψης καυσίμων, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δραματική κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών και από τις δύο πλευρές, τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ ζητά τον τερματισμό των επιθέσεων στο ρωσικό ντίζελ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Βολόντιμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Πρέπει να σταματήσει να καταστρέφει το καύσιμο ντίζελ στη Ρωσία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε, αναφερόμενος στον Ουκρανό ομόλογό του, πως «ας χτυπήσει άλλους στόχους, αλλά όχι το καύσιμο ντίζελ, επειδή προκαλεί έλλειψη ντίζελ». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

Οι δηλώσεις από το τουρνουά γκολφ

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο τουρνουά γκολφ Irish Open. Το τουρνουά διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του θέρετρου Ντούνμπεγκ, το οποίο ανήκει στον ίδιο τον Τραμπ και βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού.

Η επιλογή του χώρου και του χρόνου για αυτές τις δηλώσεις προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην κριτική του προς τον Ουκρανό πρόεδρο, θέτοντας το ζήτημα των επιθέσεων στο ρωσικό ντίζελ στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

Η κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο όπου παρατηρείται δραματική κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης, τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία.

Αυτή η αυξημένη δραστηριότητα στον αέρα δημιουργεί ένα πλαίσιο αυξημένης έντασης, μέσα στο οποίο το ζήτημα των υποδομών παραγωγής καυσίμων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία.

Η επίδραση στις τιμές των καυσίμων

Σύμφωνα με το Newsweek, η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) ανέφερε νωρίτερα ότι η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, η τιμή διαμορφώθηκε στα 6,20 δολάρια ανά γαλόνι.

Αυτό το ποσό είναι περίπου 68% υψηλότερο σε σύγκριση με την τιμή που ίσχυε την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αυτή στις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ αναδεικνύει τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις των επιθέσεων στις ρωσικές υποδομές, όπως προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προηγούμενες συζητήσεις για το θέμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενες συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. «Μιλήσαμε με τον κ. Ζελένσκι για το θέμα αυτό… Αυτό δεν το κάνει η Μέση Ανατολή», πρόσθεσε, σύμφωνα με την Kyiv Post.

Η αναφορά αυτή υποδηλώνει ότι το ζήτημα των επιθέσεων στις ρωσικές υποδομές ντίζελ δεν είναι καινούργιο και έχει απασχολήσει τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Enikos