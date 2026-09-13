Τραγωδία στην Ινδονησία: Έξι νεκροί και 130 αγνοούμενοι από ναυάγιο επιβατικού πλοίου

Σήμερα, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοουμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη Θάλασσα της Ιάβας. Η τραγωδία έχει ήδη οδηγήσει στον θάνατο έξι ανθρώπων, ενώ 113 επιβάτες έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής. Το πλοίο, που μετέφερε συνολικά 243 επιβάτες και πλήρωμα, εξαφανίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από απώλεια επικοινωνίας εν μέσω κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης της χώρας.

Η πορεία και η απώλεια επικοινωνίας του πλοίου

Το επιβατικό πλοίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σουραμπάγια, στην Ανατολική Ιάβα, με προορισμό το Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την υπηρεσία διάσωσης, το πλοίο μετέφερε συνολικά 243 ανθρώπους, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο τους επιβάτες όσο και 30 μέλη του πληρώματος.

Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο καπετάνιος του πλοίου επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές, ενημερώνοντας ότι το σκάφος παρουσίαζε έντονη και επικίνδυνη κλίση. Λίγο αργότερα, η επικοινωνία με το πλοίο χάθηκε ξαφνικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να είχε ανατραπεί στη Θάλασσα της Ιάβας.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε εξέλιξη

Μετά την απώλεια του στίγματος του πλοίου, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Για τον εντοπισμό του πλοίου και των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό, κινητοποιήθηκαν δύο ρυμουλκά, τα οποία βρίσκονταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο της τελευταίας γνωστής θέσης. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχαν και σκάφη του λιμενικού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες έχουν οδηγήσει στη διάσωση 113 επιβατών. Ωστόμως, ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους έξι, ενώ παραμένουν αγνοούμενοι 130 άνθρωποι. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα.

Οι συνθήκες του ναυαγίου

Το περιστατικό της βύθισης του επιβατικού πλοίου σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, εν μέσω συνθηκών κακοκαιρίας στη Θάλασσα της Ιάβας. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες εκτιμάται ότι έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη της τραγωγίας, δυσχεραίνοντας τόσο την πορεία του πλοίου όσο και τις προσπάθειες επικοινωνίας με τις αρχές.

Αυτό το τραγικό συμβάν έρχεται περίπου έναν μήνα μετά από ένα άλλο σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στην Ινδονησία. Τότε, φωτιά ξέσπασε σε ένα άλλο πορθμείο, ανοικτά του νησιού Μαντούρα, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Ο ρόλος των πορθμείων στην Ινδονησία

Η Ινδονησία αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά, γεγονός που καθιστά τα πορθμεία ένα από τα βασικότερα μέσα μετακίνησης και μεταφοράς για τους κατοίκους και τα αγαθά της χώρας. Η εκτεταμένη χρήση τους, σε συνδυασμό με τις συχνά δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες, καθιστά την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ένα κρίσιμο ζήτημα για την αρχιπελαγική χώρα.

Οι συνεχείς έρευνες των σωστικών συνεργείων αποσκοπούν στον εντοπισμό των 130 αγνοουμένων, με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες. Η υπηρεσία διάσωσης παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση, συντονίζοντας όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit