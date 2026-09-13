Τουρκία: Μαζικές εφόδους και συλλήψεις σε ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστές

Η τουρκική αστυνομία προχώρησε σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ νωρίς το πρωί της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο όνομα της «προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας», όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και μία από τις ενώσεις που στοχοθετήθηκαν.

Ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε 15 επαρχίες

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που φέρουν την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», οι οποίες διεξάγονται σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις. Συγκεκριμένα, οι διώξεις αφορούν 162 υπόπτους, 9 ενώσεις και 13 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν χώρα σε συνολικά 15 επαρχίες της χώρας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, έκανε σχετική ανάρτηση στο X, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των ατόμων που συνελήφθησαν. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι αυτές οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της «Δεκαετίας της Οικογένειας».

Η «Δεκαετία της Οικογένειας» και οι στόχοι της κυβέρνησης

Η «Δεκαετία της Οικογένειας» κηρύχθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με συγκεκριμένο σκοπό. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, ο στόχος είναι «να προστατευθούν τα παιδιά μας, ο θεσμός της οικογένειας και η κοινωνική τάξη».

Οι επιχειρήσεις «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής» διεξάγονται σε συνεργασία με τις δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, υπογραμμίζοντας τον συντονισμένο χαρακτήρα των ενεργειών των αρχών.

Στοχευμένες εφόδους σε Κωνσταντινούπολη και έρευνες σε ενώσεις

Στην Κωνσταντινούπολη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε γκέι μπαρ, καθώς και σε ένα νυχτερινό κέντρο που θεωρείται καταφύγιο για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Εικόνες από αυτές τις επιχειρήσεις δημοσιοποιήθηκαν από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, στοχοποιήθηκε και ένα ανδρικό χαμάμ, το οποίο είναι γνωστό ως χώρος πορνείας.

Η ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ Kaos GL εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι «περισσότερα από δέκα» μέλη της συνελήφθησαν. Οι συλλήψεις αυτές έγιναν έπειτα από αστυνομικές έρεβες στα σπίτια τους. Η αστυνομία προχώρησε επίσης σε έρευνα στα γραφεία της ένωσης, με την κύρια κατηγορία να είναι η «προσβολή της δημοσίας αιδούς».

Αποκλεισμός λογαριασμών και δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν

Πριν από τις εφόδους και τις συλλήψεις, συγκεκριμένα το Σάββατο, οι λογαριασμοί της Kaos GL στο X, καθώς και αυτοί περίπου δεκαπέντε άλλων οργανώσεων και ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, είχαν ήδη μπλοκαριστεί στην Τουρκία. Ο αποκλεισμός αυτός έγινε κατόπιν αιτήματος των αρχών.

Ενώ η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα, φτάνοντας μέχρι και την κορυφή του κρατικού μηχανισμού. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένους» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τους κατηγορεί για τη μείωση των γεννήσεων.

Άμεσες αντιδράσεις από την πολιτική σκηνή

Άμεση ήταν η αντίδραση από την πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Η βουλευτής Κωνσταντινούπολης του αριστερού φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Οζγκιούλ Σακί, εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τις ενέργειες των αρχών μέσω ανάρτησής της στο X.

Η κυρία Σακί τόνισε με σαφήνεια: «Η ύπαρξη δεν μπορεί να απαγορευθεί ούτε να εμποδισθεί. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ είναι ανθρώπινα δικαιώματα!».

Με πληροφορίες από: Topontiki