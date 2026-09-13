Οι Χούθι επιτέθηκαν με drones και πυραύλους σε στρατιωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας

Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, ευρύτερα γνωστό ως Χούθι, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους. Στόχος της επίθεσης ήταν στρατιωτική βάση που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, της χώρας που αποτελεί τον κύριο υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία είναι αντίπαλος των Χούθι. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε ένα πλαίσιο ευρείας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή.

Η επίθεση στη Σαουδική Αραβία

Ο εκπρόσωπος του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, ανέφερε μέσω X ότι η επίθεση είχε στόχο «αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου από όπου διευθύνεται η επίθεση εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση στη Σαρούρα», η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Υεμένη. Οι Χούθι δήλωσαν πως η επίθεση αυτή αποτελεί ανταπόδοση σε πολλούς βομβαρδισμούς που είχαν προηγηθεί από τη Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, οι αρχές πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Τζαζάν, επίσης στα σύνορα, εξαιτίας της συντριβής βλήματος που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι. Αυτό το περιστατικό προστίθεται στις πρόσφατες εντάσεις που χαρακτηρίζουν τη συνοριακή περιοχή μεταξύ των δύο χωρών.

Κλιμάκωση των μαχών στην Υεμένη

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, σημειώθηκαν μάχες ευρείας κλίμακας στη δυτική Υεμένη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Επιπλέον, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ένα φαινόμενο που ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) εκφράζει φόβους ότι θα επιδεινωθεί άμεσα.

Αντιμέτωπες με την προέλαση των ανταρτών, οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσαν το Σάββατο και σήμερα το πρωί ότι πραγματοποίησαν κύματα πληγμάτων σε περιοχές κατά μήκος των ακτών στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες υποστηρίζονται από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, έχουν υποστεί βαριές ήττες τις τελευταίες ημέρες.

Η προέλαση των Χούθι και ο έλεγχος περιοχών

Οι μαχητές που πρόσκεινται στο Ιράν, οι οποίοι μέχρι τώρα έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Σανάα και της Χοντάιντα στα δυτικά, προωθήθηκαν προς τον νότο μέσα σε λίγα 24ωρα. Την Πέμπτη, οι Χούθι κατέλαβαν την πόλη Μόκα, η οποία διαθέτει ένα σημαντικό λιμάνι.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή, το κίνημα των Χούθι απέκτησε τον έλεγχο των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και των νησιών που βρίσκονται στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Αυτή η αστραπιαία προέλαση εδραίωσε την κυριαρχία τους σε αυτές τις στρατηγικής σημασίας περιοχές.

Προηγούμενες ενέργειες και περιφερειακές εξελίξεις

Η Ανσαραλά είχε ήδη ανακοινώσει τον Ιούλιο την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του βασιλείου. Επίσης, είχε ανακοινώσει πως εξαπέλυσε επίθεση ευρείας κλίμακας αυτή την εβδομάδα εναντίον της γειτονικής χώρας, η οποία είναι επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας που υποστηρίζει τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στην περιοχή, ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγη στα ανοιχτά του νησιού Κεσμ. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στην αύξηση των εντάσεων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr