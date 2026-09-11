Ο πρόεδρος του Ιράν κάνει λόγο για «κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο» στις πιέσεις εναντίον της χώρας

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε ένα «κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στην Ινδία, την παραμονή της συνόδου κορυφής των BRICS, όπου ο Πεζεσκιάν τόνισε την πολυπλοκότητα της παγκόσμιας κατάστασης.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο, ο κόσμος διέρχεται αυτή τη στιγμή μια περίοδο πρωτοφανούς πολυπλοκότητας, ενώ οι αυστηρές κυρώσεις που έχει υποστεί το Ιράν τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Οι πιέσεις αυτές, όπως ανέφερε, έχουν ενταθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι οι πιέσεις εναντίον του Ιράν έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο τους τελευταίους μήνες. Αυτή η ένταση, όπως εξήγησε, έρχεται μετά τη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον της χώρας του.

Το Ιράν, του οποίου η οικονομία έχει ήδη αποδυναμωθεί έπειτα από δεκαετίες διεθνών κυρώσεων, δέχθηκε επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορά του ΑΠΕ ΜΠΕ. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση των πιέσεων που περιέγραψε ο Ιρανός πρόεδρος.

Επιπτώσεις των πιέσεων και παγκόσμια πολυπλοκότητα

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν τόνισε ότι «ο κόσμος διέρχεται αυτή τη στιγμή μια περίοδο πρωτοφανούς πολυπλοκότητας». Πρόσθεσε ότι όταν μια χώρα υπόκειται σε πολιτικές και στρατιωτικές πιέσεις σε τομείς όπως το εμπόριο, η ενέργεια, οι υποδομές και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα, οι επιπτώσεις επεκτείνονται πέρα από τα σύνορά της.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων συστημάτων και πώς οι πιέσεις σε μία χώρα μπορούν να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Η οικονομία του Ιράν έχει πληγεί σημαντικά από τις διεθνείς κυρώσεις, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο ευαίσθητη.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Σε αντίποινα για τη στρατιωτική επιθετικότητα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έκλεισε το στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών του Ορμούζ. Πριν από τον πόλεμο, μέσω αυτού του περάσματος διακινούνταν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο αποκλεισμός αυτός συνεχίζεται έξι μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραμιών και εξακολουθεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά και στις οικονομικές επιπτώσεις που περιέγραψε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

Επίσκεψη στην Ινδία και διμερείς συνομιλίες

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Οι διμερείς συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν αργά σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες από Ινδούς διπλωμάτες. Η επίσκεψη αυτή λαμβάνει χώρα την παραμονή της συνόδου κορυφής των BRICS, γεγονός που προσδίδει επιπλέον σημασία στις συναντήσεις και τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου.

Με πληροφορίες από: News.gr