Εκδηλώσεις μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, 25 χρόνια μετά

Είκοσι πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από την 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα που σημάδεψε όσο λίγες τη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ και άλλαξε τον κόσμο. Οι Αμερικανοί τίμησαν τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001, με εκδηλώσεις μνήμης στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Πεντάγωνο και την Πενσιλβάνια, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, διασώστες και πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στις τελετές.

Η τελετή στο Ground Zero της Νέας Υόρκης

Στη Νέα Υόρκη, συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν στο Ground Zero, αρκετοί κρατώντας φωτογραφίες των ανθρώπων που έχασαν. Στην τελετή βρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ: ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζορτζ Μπους. Παρών ήταν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος είναι ο πρώτος δήμαρχος της πόλης που ορκίστηκε στο Κοράνι.

Όπως κάθε χρόνο, η τελετή ξεκίνησε στις 08:46 τοπική ώρα με ενός λεπτού σιγή. Ήταν ακριβώς η ώρα που, πριν από 25 χρόνια, η Πτήση 11 της American Airlines έπεσε πάνω στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Στη συνέχεια, συγγενείς άρχισαν να διαβάζουν ένα προς ένα τα ονόματα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και των έξι θυμάτων της βομβιστικής επίθεσης που είχε σημειωθεί στο ίδιο σημείο το 1993. Ανάμεσά τους υπήρχαν παιδιά που γεννήθηκαν μετά τις επιθέσεις και δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουν τους συγγενείς τους που χάθηκαν.

Μνήμες και μαρτυρίες από την τραγωδία

Σιγή τηρήθηκε και τις ώρες που σημειώθηκαν οι υπόλοιπες συντριβές των αεροσκαφών, αλλά και τις στιγμές κατάρρευσης των Δίδυμων Πύργων. Για πρώτη φορά τιμήθηκαν με τον ίδιο τρόπο και οι χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που έχουν συνδεθεί με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά που είχαν καλύψει την περιοχή.

Ο Γκρέγκορι Καραφέλο βρέθηκε στην τελετή για τον φίλο του, Τζέιμς Μαρτέλο, ο οποίος εργαζόταν στην Cantor Fitzgerald. Η εταιρεία έχασε περισσότερους από 650 εργαζομένους στις επιθέσεις. Ο ίδιος ο Καραφέλο βρισκόταν στον 18ο όροφο του Νότιου Πύργου, αλλά κατάφερε να βγει εγκαίρως. Ο κ. Καραφέλο δήλωσε: «Όλοι θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι ήταν μια πολύ κακή, καταστροφική ημέρα για πολλές οικογένειες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν πολέμαρχοι. Ήταν άνθρωποι σαν εσάς και εμένα, που απλώς πήγαν στη δουλειά τους».

Η σκιά της ισλαμοφοβίας 25 χρόνια μετά

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, πολλοί Αμερικανοί μουσουλμάνοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται μέσα από το πρίσμα που διαμόρφωσαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με διακρίσεις, προκαταλήψεις και καχυποψία. Ο Μπεσίρ Μοχάμεντ, ανώτερος ερευνητής στο Pew Research Center, δήλωσε ότι «είναι απολύτως σαφές, τόσο από τα δεδομένα όσο και από τις συνεντεύξεις με μουσουλμάνους, ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις άλλαξαν θεμελιωδώς την πορεία της αμερικανικής μουσουλμανικής κοινότητας με αρκετά σημαντικούς τρόπους».

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την άνοιξη του 2026 από το Pew, οι γυναίκες ήταν πιθανότερο από τους άνδρες να δηλώσουν ότι είχαν βιώσει διακρίσεις κατά το προηγούμενο έτος. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία, στοχοποιήθηκαν στους ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια ή από άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δέχθηκαν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ή υπέστησαν σωματική επίθεση. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι οι απόψεις για το Ισλάμ είναι σήμερα πιο αρνητικές απ’ ό,τι ήταν το 2002.

Μουσουλμάνες γυναίκες στο στόχαστρο και οι επιπτώσεις

Οι μουσουλμάνες γυναίκες, πολλές από τις οποίες φέρουν ένα εμφανές σύμβολο της θρησκευτικής τους ταυτότητας, συχνά γίνονται στόχος εξαιτίας αυτού που αντιπροσωπεύουν, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Η Σαχάρ Αζίζ, καθηγήτρια Νομικής στη Νομική Σχολή Rutgers, θυμάται ακριβώς πού βρισκόταν όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις: ήταν πρωτοετής φοιτήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Εκείνη την ημέρα, σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νέα Υόρκη, τη Βιρτζίνια και την Πενσιλβάνια, όταν 19 ισλαμιστές εξτρεμιστές κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροπλάνα σε μια συντονισμένη επίθεση.

Για τα επόμενα χρόνια, η κυρία Αζίζ είπε ότι εκείνη και άλλοι μουσουλμάνοι συνάδελφοί της αποκαλούνταν «τρομοκράτες δικηγόροι», ενώ η ίδια αισθανόταν σαν να ήταν ο υπ’ αριθμόν ένα δημόσιος εχθρός, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούσαν τον παγκόσμιο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και δημιουργούσαν την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki