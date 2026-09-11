Είκοσι πέντε χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Η Αμερική τιμά τα θύματα στο Σημείο Μηδέν

Είκοσι πέντε χρόνια έχουν περάσει από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα σχεδόν 3.000 θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι επιθέσεις αυτές άλλαξαν την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι τους στην παγκόσμια ιστορία. Στο Σημείο Μηδέν της Νέας Υόρκης, στην περιοχή όπου κάποτε υψώνονταν οι Δίδυμοι Πύργοι, συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, διασώστες, πρώην πρόεδροι και πολιτικοί ηγέτες για μία από τις πιο συμβολικές επετείους των τελευταίων δεκαετιών.

Η ιδιαίτερη βαρύτητα της φετινής τελετής

Η φετινή τελετή μνήμης φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σηματοδοτεί ένα τέταρτο του αιώνα από την τραγωδία. Εκτός από τις καθιερωμένες στιγμές σιωπής που σηματοδοτούν τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων και της κατάρρευσης των πύργων, φέτος προστίθεται για πρώτη φορά μία έβδομη στιγμή σιωπής.

Αυτή η νέα στιγμή σιωπής είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας ασθενειών που συνδέονται με την έκθεσή τους στην τοξική σκόνη και τα συντρίμμια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η προσθήκη αυτή αναδεικνύει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των επιθέσεων στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων.

Συγκέντρωση και τιμή στο Σημείο Μηδέν

Στο μνημείο του Σημείου Μηδέν, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά. Οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να διαβάζουν ένα προς ένα τα ονόματα εκείνων που χάθηκαν, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους. Αυτή η διαδικασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας τελετής.

Οι δύο δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονται στα ίχνη των Δίδυμων Πύργων, έχουν γεμίσει ξανά με λουλούδια, μικρές αμερικανικές σημαίες και προσωπικά μηνύματα. Αυτές οι χειρονομίες αγάπης και μνήμης δημιουργούν ένα συγκινητικό φόρο τιμής στα θύματα.

Η τελετή στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε το πρωί με μια επίσημη πομπή, όπου αξιωματικοί μετέφεραν την αμερικανική σημαία. Οι στιγμές σιωπής ακολούθησαν πιστά το χρονικό των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου, τιμώντας κάθε κρίσιμη στιγμή της τραγωδίας.

Το χρονικό των επιθέσεων και οι στιγμές σιωπής

Η πρώτη στιγμή σιωπής τηρήθηκε στις 08:46 το πρωί, σηματοδοτώντας την ακριβή ώρα που το πρώτο αεροπλάνο προσέκρουσε στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Αυτή η στιγμή υπενθυμίζει την αρχή των τραγικών γεγονότων που συγκλόνισαν τον κόσμο.

Λίγο αργότερα, στις 9:03 π.μ. της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η πτήση 175 προσέκρουσε στον Νότιο Πύργο με ταχύτητα 965 χιλιομέτρων την ώρα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αεροπλάνο διαπέρασε ολόκληρο το κτίριο, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή.

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν ζωντανά την τρομακτική αυτή εικόνα, η οποία μεταδόθηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός αυτό σημάδεψε ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη.

Οι συνέπειες και η διατήρηση της μνήμης

Παρά την τεράστια καταστροφή που προκλήθηκε από τις επιθέσεις, ένα κλιμακοστάσιο εντός των κτιρίων παρέμεινε άθικτο για κάποιο διάστημα. Ωστόσο, γέμισε γρήγορα με ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την κόλαση.

Η μνήμη των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου παραμένει ζωντανή και αποτελεί ένα διαρκές σημείο αναφοράς για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο. Η ετήσια τελετή μνήμης στο Σημείο Μηδέν διασφαλίζει ότι οι νεκροί δεν θα ξεχαστούν ποτέ και ότι η ιστορία θα μεταφέρεται στις επόμενες γενιές.

Με πληροφορίες από: Enikos