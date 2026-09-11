Η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας πέθανε δύο ημέρες μετά την κηδεία του αδελφού της, βασιλιά Χάραλντ

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας βυθίστηκε σε πένθος για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η πριγκίπισσα Άστριντ, μεγαλύτερη αδελφή του πρόσφατα εκλιπόντος βασιλιά Χάραλντ, έφυγε από τη ζωή. Η πριγκίπισσα απεβίωσε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση είχε πραγματοποιηθεί μόλις την περασμένη Τετάρτη, στην κηδεία του αδελφού της.

Ο θάνατος της πριγκίπισσας Άστριντ

Η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, η οποία γεννήθηκε το 1932, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, δύο μόλις ημέρες μετά την κηδεία του αδελφού της, βασιλιά Χάραλντ. Ο θάνατός της έρχεται να προστεθεί στη θλίψη της βασιλικής οικογένειας, η οποία είχε κηρύξει 13ήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια του βασιλιά.

Το Παλάτι ανακοίνωσε ότι «Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς πληροφορήθηκε με μεγάλη θλίψη την είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Άστριντ. Η πριγκίπισσα έφυγε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών». Προς το παρόν, λεπτομέρειες για την κηδεία της πριγκίπισσας Άστριντ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι δηλώσεις του βασιλιά Χάακον Η΄

Ο νέος βασιλιάς Χάακον Η΄ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της θείας του, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό της ρόλο. Σε δήλωσή του, ο βασιλιάς ανέφερε: «Σε όλη τη μακρά ζωή της, η πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσώπησε τον Βασιλικό Οίκο με έναν θερμό και αφοσιωμένο τρόπο».

Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ πρόσθεσε ότι η πριγκίπισσα Άστριντ, σε ηλικία μόλις 22 ετών, κλήθηκε να αναλάβει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας, μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, της διαδόχου πριγκίπισσας Μάρθας. Στο έργο της, έδινε πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα και την ένταξη των πιο ευάλωτων ανθρώπων στην κοινωνία. Την περιέγραψε ως «εξαιρετικά πιστή» και ότι «εκτελούσε πάντα τα καθήκοντά της με αφοσίωση, συνέπεια, παρουσία και το χαρακτηριστικό μεταδοτικό της πνεύμα».

Το συγκινητικό μήνυμα των παιδιών της

Τα παιδιά της πριγκίπισσας Άστριντ, Κατρίν, Μπενεντίκτε, Αλεξάντερ, Ελίζαμπεθ και Καρλ-Κρίστιαν Φέρνερ, μαζί με τις οικογένειές τους, εξέδωσαν ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας τους. Στο μήνυμά τους, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους: «Αγαπημένη μας μητέρα, αγαπημένη πριγκίπισσα Άστριντ. Σε ευχαριστούμε που ήσουν η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσαμε να έχουμε».

Τόνισαν επίσης την αφοσίωσή της στον θεσμό και την οικογένεια: «Σε όλη σου τη ζωή ήσουν δίπλα μας, με αγάπη και σοφία, ζεστασιά και καλό χιούμορ. Ήσουν δίπλα στον παππού, βασιλιά Όλαφ, και στον θείο, βασιλιά Χάραλντ, πάντα παρούσα, πιστή και αφοσιωμένη στο καθήκον. Και, πάνω απ’ όλα, για εκείνους που χρειάζονταν λίγη περισσότερη φροντίδα, έδειχνες πάντα γνήσιο ενδιαφέρον. Μέσα στη θλίψη μας, στεκόμαστε ενωμένοι και γεμάτοι ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες αναμνήσεις. Θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας».

Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Ο βασιλιάς Χάραλντ είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο μήνα, σε ηλικία 89 ετών, έχοντας διατελέσει στον θρόνο για περισσότερα από 35 χρόνια. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στον καθεδρικό ναό του Όσλο, σηματοδοτώντας τη λήξη του 13ήμερου εθνικού πένθους που είχε κηρυχθεί μετά τον θάνατό του.

Στην τελετή παρέστησαν η χήρα του, βασίλισσα Σόνια, 89 ετών, ο γιος και διάδοχός του, βασιλιάς Χάακον Η΄, μαζί με τη σύζυγό του, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, καθώς και άλλα μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Παρόντα ήταν επίσης μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος εκπροσώπησε τον βασιλιά της χώρας του.

Πριν από την τελετή, τηρήθηκε ενός λεπτού εθνική σιγή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων μαθητών που είχαν λάβει άδεια να μην παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της λεωφόρου Karl Johan στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η πομπή κατευθυνόταν από τα Ανάκτορα προς τον καθεδρικό ναό και ξεκίνησε με κανονιοβολισμό 21 βολών, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία. Η αστυνομία είχε επίσης δηλώσει ότι η επιχείρηση ασφαλείας για την κηδεία ήταν η μεγαλύτερη που είχε οργανωθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας

Η πριγκίπισσα Άστριντ έκανε την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στην κηδεία του αδελφού της, βασιλιά Χάραλντ, την περασμένη Τετάρτη. Βρέθηκε στον κατάμεστο καθεδρικό ναό του Όσλο για να αποχαιρετήσει τον μικρότερο αδελφό της.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η πριγκίπισσα Άστριντ αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ με τα λόγια «για όλα όσα ζήσαμε μαζί», μια φράση που αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία μετά τον δικό της θάνατο, μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit