Το κόστος ανοικοδόμησης στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες εκτιμάται στα 4,78 δισεκ. δολάρια

Η κυβέρνηση του Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αστρονομικό κόστος για την ανοικοδόμηση της χώρας, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι απαιτείται για τις εργασίες αυτές ανέρχεται στα 4,78 δισεκατομμύρια δολάρια. Η φονική πλημμύρα, η οποία σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και οδήγησε σε σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Το ύψος του κόστους ανοικοδόμησης

Ο Λοκ Μπαχαντούρ Τσέτρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ, ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους ότι ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την ανοικοδόμηση ανέρχεται περίπου στα 4,78 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 4,12 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αρχική εκτίμηση της κυβέρνησης για το κόστος ανοικοδόμησης μετά τη φονική πλημμύρα ξεπερνούσε τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Τσέτρι προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, περίπου 57,67 εκατομμύρια δολάρια θα χρειαστούν για την άμεση ανοικοδόμηση και τις επιχειρήσεις διάσωσης που θα πραγματοποιηθούν κατά τους επόμενους έξι μήνες. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού, δηλαδή 4,71 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει προβλεφθεί για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ανοικοδόμησης των πληγεισών περιοχών.

Η αιτία και οι συνέπειες της πλημμύρας

Η καταστροφική πλημμύρα προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα και βράχων σε μία κορυφή του Νεπάλ. Το φαινόμενο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σαρωθεί ολόκληρη η κοιλάδα του ποταμού Μποτεκόσι, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο ερήμωσης.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πλημμύρα οδήγησε στον θάνατο περισσότερων από 1.400 ανθρώπων. Επιπλέον, τουλάχιστον 5.600 άτομα τραυματίστηκαν στις δύο χώρες, δηλαδή στο Νεπάλ και στην Κίνα, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της τραγωδίας.

Οι αγνοούμενοι και οι εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές

Μεταξύ των θυμάτων της καταστροφής, εξακολουθούν να αγνοούνται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και προσκυνητές, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη. Παράλληλα, πολυάριθμοι εργάτες που απασχολούνταν σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή σε υπό κατασκευή φράγματα στο Νεπάλ συγκαταλέγονται επίσης στους αγνοούμενους, εντείνοντας την αγωνία των οικογενειών τους.

Οι υλικές ζημιές που προκάλεσε η πλημμύρα είναι τεράστιες και αφορούν ζωτικής σημασίας υποδομές. Γέφυρες, δρόμοι, κατοικίες και άλλες βασικές υποδομές καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αυτό είχε ως συνέπεια χιλιάδες άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, προσπαθώντας να επιβιώσουν κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η αξιολόγηση των ζημιών και η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αρχές του Νεπάλ συνεχίζουν τις προσπάθειες για να καταλήξουν σε μια πιο συγκεκριμένη και λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να καθοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν σε όλους τους τομείς, καθώς και να προσδιοριστούν οι απαραίτητοι προϋπολογισμοί για την πλήρη και αποτελεσματική ανοικοδόμηση της χώρας.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ απέδωσε την καταστροφή στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με την επίσημη θέση, η υπερθέρμανση επιταχύνει το λιώσιμο των παγετώνων σε ολόκληρη την οροσειρά των Ιμαλαΐων, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την εκδήλωση τέτοιων ακραίων και καταστροφικών φαινομένων, όπως η πρόσφατη φονική πλημμύρα.

Με πληροφορίες από: Reader