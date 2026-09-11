Η Τζάνις Μπρουκς ξαναζεί τον εφιάλτη της 11ης Σεπτεμβρίου 25 χρόνια μετά

Η Τζάνις Μπρουκς, επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου, βιώνει τον ίδιο επαναλαμβανόμενο εφιάλτη τα τελευταία 25 χρόνια. Η ίδια ήταν 41 ετών και είχε μετακομίσει λίγους μήνες νωρίτερα στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί στην εταιρεία Euro Brokers, με τα γραφεία της να βρίσκονται στον 84ο όροφο του δεύτερου ουρανοξύστη που δέχθηκε επίθεση από την Αλ-Κάιντα. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την τραγική εκείνη ημέρα, η κα Μπρουκς δυσκολεύεται ακόμα να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς περιγράφει τα όσα έζησε.

Ο επαναλαμβανόμενος εφιάλτης

Στον επαναλαμβανόμενο εφιάλτη της, η Τζάνις Μπρουκς στέκεται σε ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται στη μέση του ποταμού Χάντσον, στη Νέα Υόρκη. Από εκείνη τη θέση, βλέπει τους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η ίδια γνωρίζει ότι ονειρεύεται, καθώς δεν υπάρχουν κτίρια στο μέσο του ποταμού Χάντσον.

Μέσα στο όνειρό της, βλέπει έναν άντρα να στέκεται στα μισά του δρόμου ενός από τους πύργους, στο τεράστιο κενό που άφησε ένα αεροπλάνο στο κτίριο. Ο άντρας έχει σγουρά μαύρα μαλλιά και φοράει μπλε πουκάμισο και γραβάτα. Παρατηρεί ότι ο άντρας δεν μπορεί να σταματήσει να κοιτάζει πάνω από τον ώμο του ένα τείχος από φλόγες, το οποίο πλησιάζει αργά προς το μέρος του. Η κα Μπρουκς μπορεί να δει τον ιδρώτα να σχηματίζεται στο μέτωπο του άνδρα καθώς πλησιάζει την πτώση. Ο άντρας κοιτάζει κάτω, λυγίζει τα γόνατά του σαν να πρόκειται να πηδήξει και μετά, «Μπαμ»... ξυπνάει.

Η στιγμή της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους

Στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 8:46 π.μ., η πτήση 11 της American Airlines χτύπησε τον βόρειο πύργο. Όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους σκοτώθηκαν ακαριαία. Το αεροπλάνο έκοψε και τις τρεις σκάλες στον ουρανοξύστη, παγιδεύοντας περίπου 1.400 άτομα πάνω από τον 91ο όροφο. Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν επέζησε.

Η Τζάνις Μπρουκς βρισκόταν στο γραφείο της, στον διπλανό πύργο, όταν χτύπησε το πρώτο αεροπλάνο. Το γραφείο της, το οποίο βρισκόταν στον 84ο όροφο, ήταν στραμμένο μακριά από τον βόρειο πύργο. Για τον λόγο αυτό, δεν είδε το αεροσκάφος Boeing 767, αλλά άκουσε την έκπληξη της έκρηξης. «Μπορούσα να δω χαρτί και σκόνη να στροβιλίζονται στον αέρα μέσα από τα παράθυρα», θυμάται η ίδια.

Η προσωπική εμπειρία της κας Μπρουκς

Λίγο μετά την έκρηξη, μια ανδρική φωνή ακούστηκε να λέει: «Όλοι έξω». Πριν φύγει από το γραφείο της, η κα Μπρουκς τηλεφώνησε στο γραφείο της εταιρείας στο Λονδίνο, χωρίς να γνωρίζει ακόμα τι ακριβώς είχε συμβεί. Ωστόσο, οι συνάδελφοί της στο Λονδίνο ήταν ήδη ενήμεροι για την κατάσταση. Της είπαν: «Ένα αεροπλάνο έπεσε στο κτίριο, φύγε από εκεί!».

Η Τζάνις Μπρουκς αναφέρει ότι δεν θυμάται να έκλεισε το τηλέφωνο. «Θυμάμαι μόνο ότι άρπαξα την τσάντα μου και έτρεξα», λέει η ίδια. Καθώς έτρεχε στον διάδρομο, είδε δύο πυροσβέστες να μεταφέρουν κόσμο προς τη σκάλα. Και οι δύο αυτοί πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.

Με πληροφορίες από: Reader